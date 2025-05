Grávida, ex-BBB Paulinha Leite faz chá revelação luxuoso e anuncia que espera gêmeos

Grávida, a ex-BBB Paulinha Leite anunciou, neste fim de semana em um chá revelação luxuoso, que está esperando gêmeos: Ethan e Luz. Os bebês são frutos do casamento dela com o norte-americano, Dakota Ballard, pescador e influenciador do ramo de viagens.

"Ethan e Luz, vocês ainda nem chegaram, mas já são a razão de tantos olhos brilharem e corações transbordarem", escreveu ela nas redes sociais.

Famosa por afirmar já ter ganho diversas vezes na loteria, a criadora de conteúdo revelou a gestação no início deste mês. Na época, não detalhou que esperava duas crianças. No chá revelação realizado no sábado (24), com a presença de amigos e de familiares, o casal anunciou que espera gêmeos.

"Quando achávamos que as surpresas já tinham acabado… O coração bateu mais forte: não é apenas um, são DOIS! E entre eles, uma menininha! Nosso amor agora se multiplica em dose dupla! Nossa Luz", escreveu Paulinha ao compartilhar um vídeo do momento que revelou a novidade aos convidados. (Assista abaixo)

Antes, ela publicara outra gravação na qual detalhava estar esperando um menino. "O momento mais esperado das nossas vidas! Deus nos confiou um presente tão precioso, e hoje o amor tomou forma, cor e nome. Uma nova vida está a caminho… e nós estamos completamente apaixonados", disse.

Paulinha e Dakota se casaram no civil em setembro de 2023. Então, no início de 2024, realizaram a cerimônia religiosa para celebrar a união. Segundo informações do Gshow, os dois se conheceram via um aplicativo de relacionamento, em novembro de 2022, durante uma viagem da influenciadora à Califórnia, nos Estados Unidos.