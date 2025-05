Influenciadora de 19 anos morre em meio ao tratamento contra câncer no cérebro

A influenciadora estadunidense Anna Grace Phelan, que possuía mais de 139 mil seguidores no TikTok, morreu, no último sábado (24), em meio ao tratamento contra câncer no cérebro. A jovem de 19 anos gravava vídeos sobre a luta contra o câncer em estágio avançado.

Os familiares comunicaram o falecimento de Anna por meio de uma nota nas redes sociais. "Muitos de vocês acompanharam a jornada dela através de uma difícil batalha contra o câncer e puderem testemunhar seu grande e poderoso testemunho de fé".

Em nota, agradeceram as incontáveis orações de paz e de cura.“Que todos nós nos alegremos com a certeza de que ela está no céu agora e de que foi curada.”

Nas redes sociais, Anna aparecia em vídeos acompanhada dos pais, William e Nadine Phelan, e do irmão, Harper David Phelan.

No dia 14 de maio, no entanto, ela já havia revelado que o tumor tinha crescido, afetando uma área em que não era possível operar. Com o crescimento do tumor, Anna também estava enfrentando dificuldade de respirar.

Descoberta do câncer

Em setembro de 2024, Anna revelou aos seguidores estar passando pelo tratamento contra o câncer no cérebro. Dentre os sintomas iniciais, estava dormência no lado esquerdo do rosto e no lado direito da perna.

“Comecei a perder o equilíbrio. Comecei a ter problemas de visão no olho esquerdo, a dormência no rosto e na perna continua. Minha fala começou a ficar estranha. Minha cabeça está muito confusa.” Anna Grace Influenciadora

Na época, realizou uma biópsia e descobriu um tipo de câncer no cérebro extremamente agressivo, conhecido como glioblastoma. “Esta é definitivamente a notícia mais difícil que já recebi”, disse, em vídeo aos seguidores.

Anteriormente, ela tinha recebido a notícia de aprovação na universidade e iria começar essa nova fase.