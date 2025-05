'Lilo & Stitch' faz mais de US$ 340 milhões em bilheteria e supera 'Missão Impossível'

"Lilo & Stitch", remake do clássico filme animado da Disney, já arrecadou mais de US$ 340 milhões em bilheteria ao redor do mundo. Para os Estados Unidos, essa é a maior abertura para um filme no feriado "Memorial Day", em que é celebrado, nesta segunda-feira (26), os militares americanos mortos em combate.

Este período é geralmente usado para as empresas de cinema lançarem filmes com grande apelo público, no intuito de garantir bons números no fim de semana de estreia, segundo análise do portal Deadline.

Para comparação, o último filme a atingir o recorde de maior arrecadação no "Memorial Day" foi "Piratas do Caribe: No Fim do Mundo", também da Disney, com mais de US$ 139 milhões.

No Brasil, "Lilo & Stitch" foi o filme mais assistido dos últimos dias, arrecadando R$ 11,1 milhões e levou mais de meio milhão de pessoas ao cinema. Os dados são da Comscore, consultoria de análises de dados de consumo.

'Stitch vs Tom Cruise'

Nesse fim de semana, também estreou o capítulo final da franquia "Missão Impossível". Porém, nem Tom Cruise foi capaz de superar a garota havaiana e seu amigo alienígena. "Missão Impossível: Acerto Final" ficou em segundo lugar nas bilheterias, com US$ 204 milhões.

Embora tenha "estacionado" no segundo lugar, a aventura final do agente secreto Ethan Hunt marcou um recorde para a franquia. Foi a maior abertura para um filme de Missão Impossível, superando "Missão Impossível: Efeito Fallout", lançado em 2018.

No quesito crítica, as opiniões são diversas. "Lilo & Stitch" acumula uma nota de 53/100 no site Metacritic, contra 67/100 de "Missão Impossível". Já o agregador de críticas Rotten Tomatoes mostra que o filme da Disney está com 68% de aprovação da imprensa especializada, enquanto o sucesso da Paramont possui 80%.