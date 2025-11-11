Quem é Marianna Tamborindeguy, filha mais velha de Narcisa e Boninho

Discreta e avessa à fama, Marianna Tamborindeguy é a filha mais velha de Boninho e Narcisa Tamborindeguy, que foram casados entre 1983 e 1986. Diferente dos pais, que sempre estiveram sob os holofotes, ela optou por uma vida reservada, dedicada à carreira acadêmica e à saúde mental.

Formada em Psicologia pela PUC-Rio, Marianna concluiu o mestrado na mesma universidade em 2014 e se especializou em Psiquiatria. Ela atua como psicóloga clínica e também atende pelo SUS, em uma Casa de Saúde Municipal na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Sua dissertação de mestrado deu origem ao livro "Por uma negatividade necessária: trauma, repetição e pulsão de morte", lançado em uma livraria tradicional do Rio. O evento contou com a presença dos pais e de Ana Furtado, atual esposa de Boninho, que fez questão de homenageá-la:

“Lançamento do livro da minha 'amada filha'. Incrível, Mari! Que esse seja o primeiro de muitos livros lançados. Obrigada por compartilhar o seu amor e conhecimento. Orgulho da família!”

Já Narcisa, conhecida pelo jeito expansivo, costuma exaltar o talento da filha em publicações nas redes sociais: “Ai, que feliz aniversário. Ai, que literária. Ai, que psicanalista. Viva minha filha, Marianna! (...) Ai, que sucesso! Ai, que leitura! Parabéns Marianna, aproveita o dia e a vida e seja sempre muito feliz”, escreveu em uma homenagem.

Marianna, no entanto, não mantém contas ativas nas redes sociais e raramente é vista em eventos públicos. A reserva da psicóloga contrasta com o comportamento espontâneo da mãe e o perfil midiático do pai, que atualmente é diretor no SBT.

Polêmica

A discrição da primogênita voltou aos holofotes após Narcisa criticar Boninho em entrevista ao programa “De Frente com Blogueirinha”, na segunda-feira (10).

“Ele não é um bom pai para ela. O carro dela quebrou e ele foi incapaz de trocar o carro da menina... Deixou ela sem carro, não fez homenagem quando ela entrou para a Kings College University, nem ligou. Ele é um péssimo pai, pai ausente, que não dá amor para ela. Ele só gosta da outra filha, da Isabella”, disse a socialite, se referindo à filha do diretor com Ana Furtado.

Nem Boninho nem Marianna se pronunciaram sobre as declarações.