Narcisa Tamborindeguy critica Boninho e diz que ele é 'um pai ausente'

Durante participação no programa De Frente Com Blogueirinha nessa segunda-feira (10), Narcisa Tamborindeguy voltou a comentar sobre a relação com o ex-marido, o diretor Boninho, e fez críticas contundentes ao comportamento dele como pai. Segundo a socialite, o ex-diretor da Globo não teria sido presente na vida da filha mais velha, Marianna, de 38 anos.

Narcisa afirmou que percebe falta de carinho e atenção do ex-companheiro em gestos cotidianos. “Ele não é um bom pai para ela. O carro dela quebrou e ele foi incapaz de trocar o carro da menina… Deixou ela sem carro, não fez homenagem quando ela entrou para a Kings College University, nem ligou. Ele é um péssimo pai, pai ausente, que não dá amor para ela. Ele só gosta da outra filha, da Isabella”, desabafou, visivelmente emocionada.

Distância pai e filha

Ao ser questionada sobre o motivo da distância entre pai e filha, a empresária respondeu de forma direta: “Pergunta para ele, para o 'little Boni'”. A fala repercutiu nas redes sociais, reacendendo o debate sobre o relacionamento familiar do diretor, conhecido por manter a vida pessoal longe dos holofotes.

Narcisa ainda encerrou o assunto com um tom de irritação ao ser lembrada do ex-marido. “Não e nunca gostei. Vamos mudar de assunto! Chega! Acabou”, disse.

O casal foi casado entre 1983 e 1986 e teve apenas Marianna. Boninho, atualmente casado com Ana Furtado, é pai de Isabella, de 18 anos, e de Pedro Oliveira, de 30, de outro relacionamento. Já Narcisa também é mãe de Catharina, fruto de sua união com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.