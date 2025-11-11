Diário do Nordeste
Quem você quer que saia no Super Paiol de A Fazenda 17? Vote na enquete

Dois participantes serão eliminados na noite desta terça-feira (11).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
montagem de fotos de Creo Kellab, Fabiano Moraes, Michelle Barros e Shia Phoenix no Super Paiol de A Fazenda.
Legenda: Creo Kellab, Fabiano Moraes, Michelle Barros e Shia Phoenix formam o Super Paiol de A Fazenda.
Foto: Reprodução.

Creo Kellab, Fabiano Moraes, Michelle Barros e Shia Phoenix formam a Roça Especial de "A Fazenda 17". Os participantes que caíram na berlinda foram os menos votados pelo público no Super Paiol e dois deles serão eliminados na noite desta terça-feira (11).

Agora, eles disputam a preferência dos telespectadores para permanecer no reality show rural. Logo após as eliminações, será formada a oitava Roça.

O Diário do Nordeste quer saber: quem você quer que saia no Super Paiol? Vote na enquete abaixo.

Como foi a formação do Super Paiol?

Créo, Shia, Fabiano e Michelle receberam menos votos do público e foram enviados para o Super Paiol, dinâmica criada para eliminar as chamadas “plantas” do programa — aqueles que menos interferem no jogo.

Durante o programa ao vivo dessa segunda (10), Adriane Galisteu anunciou os nomes dos menos votados. Eles passarão 24 horas fora do convívio principal. Dois deles serão eliminados, enquanto os outros dois retornarão direto para a votação da formação da roça ao vivo.

A revelação gerou intensa movimentação entre os confinados, que começaram a especular os motivos da escolha. Apesar das teorias dentro da sede, o critério foi o de menor votação do público.

Na noite desta terça, o público vai conhecer os eliminados e quem irá formar a nova Roça.

