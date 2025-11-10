Diário do Nordeste
‘A Fazenda 17’: Super Paiol define seus participantes; eliminação ocorre na terça-feira (11)

Nova dinâmica do reality promete eliminar os peões que menos movimentam o jogo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:53)
Zoeira
Colagem mostrando os participantes do Super Paiol: Créo, Shia, Fabiano e Michelle.
Legenda: Critério de votação escolhido pelo programa foi baseado nos menos votados pelo público.
Foto: Reprodução / TV Record.

A noite desta segunda-feira (10) foi marcada por uma nova reviravolta em “A Fazenda 17”. Com a votação encerrada, quatro participantes receberam as menores porcentagens do público e foram enviados para o Super Paiol, dinâmica criada para eliminar as chamadas “plantas” do programa — aqueles que menos interferem no jogo.

Foram eles: Créo, Shia, Fabiano e Michelle.

Durante o programa ao vivo, Adriane Galisteu anunciou os nomes que deixaram a sede e passarão 24 horas fora do convívio principal. Dois deles serão eliminados, enquanto os outros dois retornarão direto para a votação da formação da roça ao vivo.

Confira as porcentagens dos peões que foram para o Super Paiol:

  • Creo — 3,24%
  • Shia — 3,04%
  • Fabiano — 2,40%
  • Michelle — 2,25%

A revelação gerou intensa movimentação entre os confinados, que começaram a especular os motivos da escolha. Apesar das teorias dentro da sede, o critério foi o de menor votação do público.

Em enquete realizada pelo Diário do Nordeste, os nomes Shia Phoenix, Fabiano Moraes, Creo Kellab e Kathy Maravilha apareceram entre os menos populares, reforçando a tendência apontada pela votação oficial.

