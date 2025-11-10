‘A Fazenda 17’: Super Paiol define seus participantes; eliminação ocorre na terça-feira (11)
Nova dinâmica do reality promete eliminar os peões que menos movimentam o jogo.
A noite desta segunda-feira (10) foi marcada por uma nova reviravolta em “A Fazenda 17”. Com a votação encerrada, quatro participantes receberam as menores porcentagens do público e foram enviados para o Super Paiol, dinâmica criada para eliminar as chamadas “plantas” do programa — aqueles que menos interferem no jogo.
Foram eles: Créo, Shia, Fabiano e Michelle.
Durante o programa ao vivo, Adriane Galisteu anunciou os nomes que deixaram a sede e passarão 24 horas fora do convívio principal. Dois deles serão eliminados, enquanto os outros dois retornarão direto para a votação da formação da roça ao vivo.
Confira as porcentagens dos peões que foram para o Super Paiol:
- Creo — 3,24%
- Shia — 3,04%
- Fabiano — 2,40%
- Michelle — 2,25%
A revelação gerou intensa movimentação entre os confinados, que começaram a especular os motivos da escolha. Apesar das teorias dentro da sede, o critério foi o de menor votação do público.
Em enquete realizada pelo Diário do Nordeste, os nomes Shia Phoenix, Fabiano Moraes, Creo Kellab e Kathy Maravilha apareceram entre os menos populares, reforçando a tendência apontada pela votação oficial.