Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Os participantes Tàmires Assîs, Wallas Arrais e Yoná Sousa disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (5), em "A Fazenda 17". O vencedor fica imune e escapa da sétima roça do programa.
O trio foi parar na dinâmica após ser indicado à zona de eliminação provisória nessa terça-feira (4).
Além dos três peões, Rayane Figliuzzi também ocupou um dos bancos da berlinda, mas, como foi vetada de competir pelo chapéu de fazendeiro, é a primeira confirmada na roça.
COMO FOI A FORMAÇÃO DA SÉTIMA ROÇA
A berlinda começou com Wallas distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou a Chama Branca para Matheus Martins.
O fazendeiro da semana, Toninho Tornado, foi quem abriu os trabalhos ao indicar Rayane Figliuzzi para o primeiro banco da roça.
Em seguida, Yoná Sousa garantiu a segunda vaga ao receber 11 indicações no cara a cara da sede.
Antes dela puxar alguém da baia, Matheus usou o Poder da Chama Branca e escolheu dois peões do dormitório de Apolo para serem votados pela sede e, assim, ocuparem o terceiro banquinho. O modelo apontou Tàmires Assîs e Carol Lekker.
Com nove votos, a cunhã foi a terceira na zona de eliminação.
Então no Resta Um, Wallas acabou sobrando. Apesar de possuir o Poder da Chama Laranja na manga, teve o pergaminho anulado devido ao comportamento.
Mesmo assim, o cantor pôde vetar alguém da Prova do Fazendeiro e impediu Ray de disputar o chapéu.