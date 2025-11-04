'Minimédico' de 6 anos fala no Senado sobre saúde e surpreende pela desenvoltura
O goiano Davi Milhomem Giordani sonha em ser cardiologista.
Davi Milhomem Giordani, de 6 anos, ganhou destaque nas redes sociais após falar na Tribuna do Senado Federal, em Brasília, sobre a importância de divulgar informações de saúde na internet. O garoto, que vive em Goiânia com os pais, ficou conhecido como “minimédico” pelos vídeos em que aborda temas ligados à medicina e à prevenção de doenças.
Na última quarta-feira (29), Davi participou da Comissão de Direitos Humanos e de Crianças e Adolescentes do Senado Federal, onde conversou com parlamentares e outras crianças sobre o assunto. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e já ultrapassa a marca de seis milhões de visualizações no Instagram.
Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele contou que o interesse pela medicina começou cedo.
“Eu tinha uns três aninhos quando tive contato com esse universo da medicina. Assistia vídeos educativos, então acabei me interessando. Foi amor à primeira vista”, afirmou.
Desde então, Davi coleciona livros e materiais sobre medicina e diz querer seguir carreira como cardiologista.
Oralidade
Ao ser questionado sobre sua facilidade para falar em público, respondeu:
“Quando você fala sobre algo que domina, não tem medo de conversar. Fica fácil falar.”
A mãe, Erica Silva, disse que a desenvoltura do filho é natural e que ele sempre se expressou bem desde pequeno.