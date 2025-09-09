Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas será lançado o novo episódio de ‘O Verão Que Mudou a Minha Vida?'

Série da Prime Video adapta trilogia de sucesso da autora Jenny Han

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena de O Verão Que Mudou a Minha Vida, com parte dos personagens sentados à mesa, conversando e comendo
Legenda: Ao todo, serão 11 episódios, com o último marcado para o dia 17 de setembro
Foto: Divulgação / Prime Video

A terceira e última temporada de "O Verão Que Mudou a Minha Vida" caminha para o desfecho definitivo. O penúltimo episódio estreia nesta quarta-feira (10), às 4h, no Prime Video.

Ao todo, serão 11 episódios, com o último marcado para o dia 17 de setembro.

Próximos episódios da temporada:

  • 10 de setembro – Episódio 10
  • 17 de setembro – Episódio 11 (Final)

O que esperar do episódio 10?

Segundo a escritora Jenny Han, autora da obra original, o desfecho promete ser “feliz e triste ao mesmo tempo”, mesclando emoção e leveza.

A protagonista Belly enfrentará decisões cruciais: seguir sozinha ou viver um novo amor? Embora nos livros ela termine ao lado de Conrad, a adaptação televisiva pode surpreender os fãs com um desfecho diferente.

Veja também

teaser image
Zoeira

Personagens de 'Vale Tudo' usam looks de marca cearense

teaser image
Zoeira

Whindersson Nunes revela por que decidiu terminar casamento com Luísa Sonza

Fim anunciado

Desde 2023, a série acompanha a adaptação fiel da trilogia de Jenny Han, com cada temporada correspondendo a um livro. Assim, o encerramento na terceira temporada já era esperado pelos leitores.

Assuntos Relacionados
Cena de O Verão Que Mudou a Minha Vida, com parte dos personagens sentados à mesa, conversando e comendo
Zoeira

Que horas será lançado o novo episódio de ‘O Verão Que Mudou a Minha Vida?'

Série da Prime Video adapta trilogia de sucesso da autora Jenny Han

Redação
Há 1 hora
Shrek e um personagem pequeno e com aparência amigável e expressão contente, de cabelo ruivo, conversando com Shrek em um cenário de castelo com decoração medieval, dentro do universo do filme
Zoeira

TV Globo exibe 'Shrek para Sempre' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (9)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (9) traz comédia, fantasia e aventura para toda a família

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
Whindersson Nunes falou abertamente sobre o fim do casamento com Luísa Sonza,
Zoeira

Whindersson Nunes revela por que decidiu terminar casamento com Luísa Sonza

Durante entrevista, humorista ainda relembrou boatos envolvendo a ex-companheira e Vitão

Redação
09 de Setembro de 2025
Paolla Oliveira usou um vestido de marca cearense em
Zoeira

Personagens de 'Vale Tudo' usam looks de marca cearense

Celina e Heleninha usaram vestidos da grife Marina Bitu na cena do casamento de Odete Roitman

Redação
09 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda.

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Estela e Alberto vão à casa de Diná.

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Odete impede que César deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa.

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Ryan despista Jeff.

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

No hospital, Sheila conta para Carlos que Paula perdeu o bebê.

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025