Que horas será lançado o novo episódio de ‘O Verão Que Mudou a Minha Vida?'

A terceira e última temporada de "O Verão Que Mudou a Minha Vida" caminha para o desfecho definitivo. O penúltimo episódio estreia nesta quarta-feira (10), às 4h, no Prime Video.

Ao todo, serão 11 episódios, com o último marcado para o dia 17 de setembro.

Próximos episódios da temporada:

10 de setembro – Episódio 10

17 de setembro – Episódio 11 (Final)

O que esperar do episódio 10?

Segundo a escritora Jenny Han, autora da obra original, o desfecho promete ser “feliz e triste ao mesmo tempo”, mesclando emoção e leveza.

A protagonista Belly enfrentará decisões cruciais: seguir sozinha ou viver um novo amor? Embora nos livros ela termine ao lado de Conrad, a adaptação televisiva pode surpreender os fãs com um desfecho diferente.

Fim anunciado

Desde 2023, a série acompanha a adaptação fiel da trilogia de Jenny Han, com cada temporada correspondendo a um livro. Assim, o encerramento na terceira temporada já era esperado pelos leitores.