Que horas começa 'Titãs' deste domingo (10/08)?

Série conta a história do ex-parceiro de Batman, Dick Grayson

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de divulgação de Dick Grayson, parceiro de Batman, da série Titãs
Legenda: Série vai ao ar após o programa "Silvio Santos com Patrícia Abravanel"
Foto: Divulgação

série "Titãs" vai ao ar neste domingo (10), no SBT, às 00h. A produção, criada por Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, acompanha a história do antigo parceiro do Batman, Dick Grayson.

Ao longo da série, Dick conhece Rachel, uma jovem com poderes misteriosos. Juntos, cruzam o caminho de Kory, uma mulher sem memória sobre sua identidade e habilidades especiais, e Garfield, um garoto que se transforma em tigre. Unidos pelo destino, formam uma improvável equipe de heróis. 

Na primeira temporada, a produção conta com 11 episódios.

Que horas começa 'Titãs' no SBT?

A série “Titãs” vai ao ar no SBT às 00h, após o programa "Silvio Santos com Patrícia Abravanel".

