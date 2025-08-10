Que horas começa 'Titãs' deste domingo (10/08)?

A série "Titãs" vai ao ar neste domingo (10), no SBT, às 00h. A produção, criada por Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, acompanha a história do antigo parceiro do Batman, Dick Grayson.

Ao longo da série, Dick conhece Rachel, uma jovem com poderes misteriosos. Juntos, cruzam o caminho de Kory, uma mulher sem memória sobre sua identidade e habilidades especiais, e Garfield, um garoto que se transforma em tigre. Unidos pelo destino, formam uma improvável equipe de heróis.

Na primeira temporada, a produção conta com 11 episódios.

Veja também Zoeira Gilberto Gil faz homenagem emocionante de aniversário para Preta Gil: 'Saudade sem fim' Zoeira Família teria mantido segredo sobre internação de Faustão por 3 semanas; veja o que se sabe

Que horas começa 'Titãs' no SBT?

A série “Titãs” vai ao ar no SBT às 00h, após o programa "Silvio Santos com Patrícia Abravanel".