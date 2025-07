Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (10)

A novela 'Dona de Mim' desta quinta-feira (10) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Leo pede que Vanderson se afaste de Sofia.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira

Leo pede que Vanderson se afaste de Sofia. Abel e Sofia fazem o teste de DNA. Sofia diz a Leo que está com medo de ir para a escola, e pede para ficar com Rosa. Filipa sugere que Sofia faça terapia, e pede que Danilo a leve. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação na mansão. Nina confronta Danilo sobre Filipa. Abel faz uma proposta para Vanderson na frente de Jaques.

Marlon pede que Adriano não o filme. Nina conversa com Denise sobre Filipa. Filipa recebe as amigas de Nina na mansão, e se preocupa com o sumiço da filha. Dedé vai com Kami visitar Ryan no salão. Danilo ajuda Filipa a procurar por Nina. Stephany, Peter, Dara, Jeff e Ivy avistam Nina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.