Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (26/10)? na TV Globo?

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (26), exibe o filme "Ghostbusters – Mais Além."

Sinopse de Ghostbusters: Mais Além

Uma mãe solteira resolve se mudar da cidade para o interior com seus filhos após serem despejados do lugar onde moravam. Chegando ao destino, na casa nova, ainda sem saber o que iria acontecer, ela e seus filhos acabam descobrindo uma conexão com os Caça-Fantasmas.

A nova moradia é a fazenda onde mora o avô das crianças, que, para a surpresa de todos, tem uma ligação com os caça-fantasmas.

Com a descoberta, eventos paranormais começaram a acontecer e só tem uma maneira de acabar com eles: chamando os caçadores de fantasmas.

Que horas o filme começa ?

"Temperatura Máxima" vai ao ar aos domingos, após o "Esporte Espetacular", a partir das 12h30.