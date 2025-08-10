Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (10/08)? na TV Globo?
Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (10), exibe o filme "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite", após o "Futebol", a partir das 12h35, na TV Globo.
Sinopse de 'Arranha-Céu: Coragem Sem Limite'
Logo após ser designado para chefiar a segurança do maior prédio da China, Will Sawyer é acusado de promover um enorme incêndio no local. Com o fogo se alastrando, o único objetivo de Will é resgatar sua família presa na construção, que, aos poucos, rui sob o comando de um grupo de criminosos.
Confira o trailer de 'Arranha-Céu: Coragem Sem Limite'
Ficha técnica
- Título: Skyscraper
- Ano de produção: 2018
- Direção: Rawson Marshall Thurber
- Elenco: Neve Campbell, Byron Mann, Chin Han, Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Noah Taylor, Kevin Rankin, Adrian Holmes
- Nacionalidade: Estadunidense
