Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (10/08)? na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de divulgação do filme Arranha-Céu Coragem Sem Limite
Legenda: Will busca resgatar sua família presa na construção
Foto: Divulgação

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (10), exibe o filme "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite", após o "Futebol", a partir das 12h35, na TV Globo

Sinopse de 'Arranha-Céu: Coragem Sem Limite'

Logo após ser designado para chefiar a segurança do maior prédio da China, Will Sawyer é acusado de promover um enorme incêndio no local. Com o fogo se alastrando, o único objetivo de Will é resgatar sua família presa na construção, que, aos poucos, rui sob o comando de um grupo de criminosos.

Veja também

teaser image
Zoeira

Gilberto Gil faz homenagem emocionante de aniversário para Preta Gil: 'Saudade sem fim'

teaser image
Zoeira

Família teria mantido segredo sobre internação de Faustão por 3 semanas; veja o que se sabe

Confira o trailer de 'Arranha-Céu: Coragem Sem Limite'

Ficha técnica

  • Título: Skyscraper
  • Ano de produção: 2018
  • Direção: Rawson Marshall Thurber 
  • Elenco: Neve Campbell, Byron Mann, Chin Han, Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Noah Taylor, Kevin Rankin, Adrian Holmes 
  • Nacionalidade: Estadunidense
Assuntos Relacionados
Tom Cavalcante com os convidados do programa
Zoeira

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (10)

O game show é apresentado por Tom Cavalcante

Redação
Há 16 minutos
Junior Lima é um homem branco e jovem
Zoeira

Fãs homenageiam filha de Junior Lima durante show do artista em São Paulo

Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com uma síndrome rara e está em remissão após tratamento intenso

Redação
Há 36 minutos
Gleici atuou ao lado dos atores Sérgio Malheiros e Bruna Marquezine
Zoeira

Gleici Damasceno estreia como atriz em série ao lado de Bruna Marquezine; veja detalhes

Vencedora do "BBB 18" vive personagem que disputa amor com protagonista na produção "Amor da Minha Vida", do Disney+

Redação
Há 46 minutos
Sophia é a filha mais velha de Arthur Aguiar
Zoeira

Arthur Aguiar explica motivo de cirurgia da filha de 6 anos

Sophia é fruto do relacionamento do ator com Maíra Cardi

Redação
Há 52 minutos
Imagens de Faustão com o filho Rodrigo
Zoeira

Filho mais novo de Faustão, Rodrigo Silva homenageia o apresentador no Dia dos Pais

Caçula compartilhou fotos da infância com o apresentador

Redação
Há 2 horas
Imagem de divulgação do filme Arranha-Céu Coragem Sem Limite
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (10/08)? na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Redação
Há 2 horas
Daniel
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (10/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem dos apresentadores Nélson Araújo e Helen Martins no estúdio do programa
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (10/08)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
10 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025