Policiais fantasiados prendem suspeitos de crimes em bloco da Ivete Sangalo

Em São Paulo, agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prenderam suspeitos de furtar celulares e adulterar bebidas. O que parecia uma ação corriqueira se tornou inesperada pelos trajes dos policiais: os dois estavam fantasiados de ETs.

A cena foi registrada neste sábado (7), no megabloco "Quem Pede, Pede" com Ivete Sangalo. O vídeo ganhou as redes sociais pelo teor cômico da situação.

Os policiais, que integravam uma ação da Polícia Militar e Policia Civil, estavam no meio da folia quando notaram as ações dos suspeitos.

Segundo o portal g1, os casos foram registradas no 27º DP. Além do encaminhamento das ocorrências, as bebidas apreendidas foram enviadas para perícia.

O bloco da baiana reuniu mais de 1,2 milhão de foliões no Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital.