Parcial de 'A Fazenda 17' mostra Fabiano eliminado contra Carol e Gabily
Resultado foi apontado na enquete do Diário do Nordeste; eliminação ocorre na noite desta quinta-feira (25)
O peão Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, pode ser o primeiro eliminado de "A Fazenda 17", segundo aponta enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Ele disputa a Roça com Carol Lekker e Gabily.
O público deve votar em quem eles querem ficar. Fabiano concentra a menor quantidade de votos, com 25,3% (1.660 votos). Já Carol aparece com 37,2% (2.441 votos).
Por fim, a influenciadora Gabily tem o favoritismo do público, já que concentrou 2467 votos, que representa 37,6% dos votos totais.
Como foi a Roça?
Carol foi parar na Roça após indicação da então fazendeira Rayane, enquanto Fabiano foi o mais votado da casa e Gabily sobrou no resta um. A noite de eliminação ocorre nesta quinta-feira (25), e o resultado será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.