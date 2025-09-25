Diário do Nordeste
Parcial de 'A Fazenda 17' mostra Fabiano eliminado contra Carol e Gabily

Resultado foi apontado na enquete do Diário do Nordeste; eliminação ocorre na noite desta quinta-feira (25)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:43)
Zoeira
Imagem de Fabiano, pai da Viih Tube, durante uma participação dele em A Fazenda 17
Legenda: Fabiano pode ser o primeiro eliminado de "A Fazenda 17".
Foto: Reprodução/Record TV.

O peão Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, pode ser o primeiro eliminado de "A Fazenda 17", segundo aponta enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Ele disputa a Roça com Carol Lekker e Gabily.

O público deve votar em quem eles querem ficar. Fabiano concentra a menor quantidade de votos, com 25,3% (1.660 votos). Já Carol aparece com 37,2% (2.441 votos). 

Imagem da enquete de A Fazenda 17
Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial.
Foto: Reprodução.

Por fim, a influenciadora Gabily tem o favoritismo do público, já que concentrou 2467 votos, que representa 37,6% dos votos totais. 

Como foi a Roça?

Carol foi parar na Roça após indicação da então fazendeira Rayane, enquanto Fabiano foi o mais votado da casa e Gabily sobrou no resta um. A noite de eliminação ocorre nesta quinta-feira (25), e o resultado será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu. 

