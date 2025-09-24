A Fazenda 17: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

O jornalista Dudu Camargo venceu a segunda Prova do Fazendeiro de "A Fazenda 17" nesta quarta-feira (24) e escapou da Roça.

Ele disputou o chapéu com Gabily e Fabiano, que perderam a dinâmica e foram direto para a noite de eliminação.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

A prova foi dividida em sete rodadas e exigiu habilidade matemática dos peões. Vestidos do mascote da Fazenda, o Galinho, os participantes tiveram de fazer contas que apareciam no telão no menor tempo e correr até a resposta correta. Quem terminasse a rodada em primeiro lugar ganhava mais pontos.

Dudu Camargo chegou ao final das sete rodadas com mais pontos acumulados e levou a melhor.