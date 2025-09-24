Diário do Nordeste
Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'?

O ganhador da dinâmica se livra da roça e volta para a disputa poderoso

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:22)
Zoeira
Colagem mostra imagens de Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily, participantes de A Fazenda 17 que disputam a Prova do Fazendeiro em 24 de setembro de 2025, usando chapéus de fazendeiro.
Legenda: A dupla que perder a dinâmica desta noite fará companhia a Carol Lekker na berlinda
Foto: Divulgação/RecordTV

Os peões Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (24) em "A Fazenda 17". Eles estão na versão preliminar da primeira roça da temporada.

Quem vencer a dinâmica se livra da zona de eliminação e conquista os poderes da posição. Os demais vão direto para a berlinda, onde farão companhia a Carol Lekker, que fora vetada de participar da prova.

Na roça, eles disputam o voto do público e um deles será eliminado do programa na próxima quinta-feira (25). 

Abaixo, vote em quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro desta noite. 

VOTE NA ENQUETE

inter@

COMO FOI A FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ROÇA

A primeira formação de roça em "A Fazenda 17" foi marcada por debates acalorados, surpresas nos Poderes do Lampião e pela revelação dos infiltrados Carol Lekker e Matheus Martins.

Logo no início do programa, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou a abertura de uma votação popular para decidir se os dois permaneceriam no reality. 

Com mais de 92% dos votos, o público optou pela permanência. No entanto, como a identidade da dupla foi descoberta, eles perderam a chance de faturar os R$ 50 mil oferecidos caso mantivessem o segredo.

Os Poderes do Lampião

A dinâmica da noite começou com a definição dos poderes. Martina, vencedora da prova do último domingo (21), ficou responsável pela distribuição:

  • Poder Laranja: entregue a Gabily, que decidiu que Will, Walério e Mesquita não poderiam votar nesta roça.
  • Poder Branco: ficou com Fabiano. Com isso, todos os votos recebidos por ele teriam peso dois na contagem final.

A indicação da fazendeira

Na primeira indicação da temporada, a fazendeira Rayane surpreendeu ao colocar Carol diretamente na roça, após uma séria discussão entre as duas na manhã do mesmo dia.

Até então, a expectativa era de que Rayane escolhesse Yoná, mas ela mudou de posição no momento decisivo.

Durante a votação, Carol afirmou ter sido agredida pela fazendeira. Entretanto, Galisteu explicou que a produção revisou as imagens ao longo do dia e não identificou nenhuma infração cometida por Rayane.

teaser image
Zoeira

Treta em 'A Fazenda 17': equipe de Rayane Figliuzzi anuncia ação contra Carol Lekker

teaser image
Zoeira

Famosos comparecem ao velório de JP Mantovani, ex-Fazenda morto em acidente de moto

Votação da casa

Ao receber 16 votos, Fabiano foi direito para a berlinda.

Abaixo, veja como foi a votação:

  • Toninho Tornado votou em Duda Wendling;
  • Gabily votou em Duda Wendling;
  • Tamiris Assis votou em Fabiano Moraes;
  • Renata Müller votou em Fabiano Moraes;
  • Yoná Sousa votou em Maria Caporusso;
  • Michelle Barros votou em Fabiano Moraes;
  • Créo Calleb votou em Fabiano Moraes;
  • Carol Lekker votou em Maria Caporusso;
  • Shia Phoenix votou em Fabiano Moraes;
  • Kathy Maravilha votou em Maria Caporusso;
  • Wallas Arrais votou em Yoná Sousa;
  • Guilherme Boury votou em Yoná Sousa;
  • Dudu Camargo votou em Maria Caporusso;
  • Nizam Hayek votou em Fabiano Moraes;
  • Saory Cardoso votou em Maria Caporusso;
  • Gaby Spanic votou em Fabiano Moraes;
  • Matheus Martins votou em Thamiris Assis;
  • Duda Wendling votou Maria Caporusso;
  • Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa;
  • Maria Caporusso votou em Saory Cardoso;
  • Fabiano Moraes votou em Guilherme Boury;
  • Martina Sanzi votou em Fabiano Moraes.

Baia e resta um

Por ser o segundo peão da noite a ser indicado à zona de eliminação, Fabiano pôde puxar alguém da baia para ocupar o terceiro banco da roça. Ele escolheu Dudu Camargo

Em seguida, o jornalista deu início à dinâmica do resta um, no qual Gabily sobrou. Por ser a última, ela podia vetar alguém da Prova do Fazendeiro, e acabou optando por Carol Lekker para ficar de fora.

