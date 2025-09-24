Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'?

Os peões Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (24) em "A Fazenda 17". Eles estão na versão preliminar da primeira roça da temporada.

Quem vencer a dinâmica se livra da zona de eliminação e conquista os poderes da posição. Os demais vão direto para a berlinda, onde farão companhia a Carol Lekker, que fora vetada de participar da prova.

Na roça, eles disputam o voto do público e um deles será eliminado do programa na próxima quinta-feira (25).

Abaixo, vote em quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro desta noite.

VOTE NA ENQUETE

COMO FOI A FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ROÇA

A primeira formação de roça em "A Fazenda 17" foi marcada por debates acalorados, surpresas nos Poderes do Lampião e pela revelação dos infiltrados Carol Lekker e Matheus Martins.

Logo no início do programa, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou a abertura de uma votação popular para decidir se os dois permaneceriam no reality.

Com mais de 92% dos votos, o público optou pela permanência. No entanto, como a identidade da dupla foi descoberta, eles perderam a chance de faturar os R$ 50 mil oferecidos caso mantivessem o segredo.

Os Poderes do Lampião

A dinâmica da noite começou com a definição dos poderes. Martina, vencedora da prova do último domingo (21), ficou responsável pela distribuição:

Poder Laranja: entregue a Gabily, que decidiu que Will, Walério e Mesquita não poderiam votar nesta roça.

entregue a Gabily, que decidiu que Will, nesta roça. Poder Branco: ficou com Fabiano. Com isso, todos os votos recebidos por ele teriam peso dois na contagem final.

A indicação da fazendeira

Na primeira indicação da temporada, a fazendeira Rayane surpreendeu ao colocar Carol diretamente na roça, após uma séria discussão entre as duas na manhã do mesmo dia.

Até então, a expectativa era de que Rayane escolhesse Yoná, mas ela mudou de posição no momento decisivo.

Durante a votação, Carol afirmou ter sido agredida pela fazendeira. Entretanto, Galisteu explicou que a produção revisou as imagens ao longo do dia e não identificou nenhuma infração cometida por Rayane.

Votação da casa

Ao receber 16 votos, Fabiano foi direito para a berlinda.

Abaixo, veja como foi a votação:

Toninho Tornado votou em Duda Wendling;

Gabily votou em Duda Wendling;

Tamiris Assis votou em Fabiano Moraes;

Renata Müller votou em Fabiano Moraes;

Yoná Sousa votou em Maria Caporusso;

Michelle Barros votou em Fabiano Moraes;

Créo Calleb votou em Fabiano Moraes;

Carol Lekker votou em Maria Caporusso;

Shia Phoenix votou em Fabiano Moraes;

Kathy Maravilha votou em Maria Caporusso;

Wallas Arrais votou em Yoná Sousa;

Guilherme Boury votou em Yoná Sousa;

Dudu Camargo votou em Maria Caporusso;

Nizam Hayek votou em Fabiano Moraes;

Saory Cardoso votou em Maria Caporusso;

Gaby Spanic votou em Fabiano Moraes;

Matheus Martins votou em Thamiris Assis;

Duda Wendling votou Maria Caporusso;

Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa;

Maria Caporusso votou em Saory Cardoso;

Fabiano Moraes votou em Guilherme Boury;

Martina Sanzi votou em Fabiano Moraes.

Baia e resta um

Por ser o segundo peão da noite a ser indicado à zona de eliminação, Fabiano pôde puxar alguém da baia para ocupar o terceiro banco da roça. Ele escolheu Dudu Camargo.

Em seguida, o jornalista deu início à dinâmica do resta um, no qual Gabily sobrou. Por ser a última, ela podia vetar alguém da Prova do Fazendeiro, e acabou optando por Carol Lekker para ficar de fora.