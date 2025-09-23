Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Treta em 'A Fazenda 17': equipe de Rayane Figliuzzi anuncia ação contra Carol Lekker

Defesa da influenciadora acusa ex-miss bumbum de difamação em rede nacional

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Rayane é conhecida por ser namorada do cantor Belo
Legenda: Rayane é conhecida por ser namorada do cantor Belo
Foto: Reprodução

Uma nova polêmica na 17ª edição de “A Fazenda” pode extrapolar os limites do reality show da Record e chegar aos tribunais. A equipe jurídica de Rayane Figliuzzi, atual participante do programa e namorada do cantor Belo, anunciou que entrará com uma ação contra Carol Lekker, a “infiltrada” da edição.

A confusão teve início após uma discussão entre as duas, ocorrida na manhã desta terça-feira (23), quando Carol mencionou as acusações de estelionato que Rayane responde na Justiça.

Em nota enviada ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, os advogados de Rayane afirmam que Carol tentou “difamar a imagem de Rayane Figliuzzi, propagando inverdades em rede nacional” e confirmam que uma ação judicial será ajuizada.

A defesa da influenciadora alega ainda que Carol “aguardou o último dia de sua participação no programa, já que, por ser infiltrada, sua permanência se encerraria nesta data, e buscou provocar Rayane Figliuzzi de todas as formas, incitando-a a um confronto físico, com o claro objetivo de levá-la a perder o autocontrole e ser expulsa do reality". 

O comunicado também esclarece a situação judicial da peoa. “Rayane Figliuzzi responde a um processo criminal por estelionato que ainda não foi finalizado. Portanto, trata-se apenas de uma acusação, não sendo possível, em hipótese alguma, tratá-la como culpada”, diz a nota.

A equipe reforça que Rayane nunca esteve presa: “Ela foi detida, isto é, conduzida à delegacia, onde prestou depoimento e foi imediatamente liberada". 

Segundo a defesa, imagens que circulam em redes sociais mostrando suposta prisão de Rayane não seriam verídicas. “Não existem fotos de Rayane Figliuzzi dentro da delegacia. As imagens que circulam em determinados veículos e redes sociais não correspondem à realidade, pois em nenhuma delas aparece a mencionada". 

O corpo jurídico da participante afirmou ainda que permanecerá atento a “todas as acusações infundadas e às imagens falsas que vêm sendo divulgadas” e prometeu responsabilizar criminalmente qualquer pessoa ou veículo que continue a propagar conteúdos difamatórios.

Sem intenção

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Carol Lekker respondeu às acusações e declarou que a ex-miss bumbum “nunca teve a intenção de difamar Rayane”.

Rayane Figliuzzi foi alvo de investigação em fevereiro de 2022, quando foi detida sob suspeita de integrar um grupo de estelionatários acusado de aplicar o “golpe do motoboy” contra idosos em Florianópolis.

Em 2021, já havia sido denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) no mesmo processo, por suposta participação em uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, junto de Alexandre Navarro Junior, conhecido como Juninho e pai de seu filho. O caso segue em segredo de Justiça.

