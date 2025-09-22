Diário do Nordeste
A Fazenda 17: Martina Sanzi vence a Prova de Fogo

Prova será exibida na noite desta segunda-feira (22)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Elenco do reality A Fazenda 17 reunido na sala de estar da casa
Legenda: Também participaram da disputa Kathy Maravilha, Dudu Camargo, Gabily e Luiz Mesquita.
Foto: Reprodução / TV Record.

A peoa Martina Sanzi venceu a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 17, realizada neste domingo (21).

Também participaram da disputa Kathy Maravilha, Dudu Camargo, Gabily e Luiz Mesquita, que acabaram na Baia.

Como foi a prova

A dinâmica não foi exibida na íntegra no serviço de streaming RecordPlus e só será mostrada no programa desta segunda-feira (22).

Campo de provas de A Fazenda. Prova usou os elemtos água, terra, ar e fogo.
Legenda: Martina Sanzi levou a melhor e conquistou os poderes do Lampião.
Foto: Reprodução / TV Record.

Ainda assim, os assinantes puderam acompanhar um spoiler: a prova foi inspirada nos quatro elementos — fogo, terra, ar e água.

Entre as etapas, os peões tiveram de:

  • transportar uma bolinha usando um secador de cabelo;
  • desrosquear parafusos do teto de uma estrutura;
  • encher tubos plásticos com grãos usando canaletas;
  • entre outras tarefas relacionadas.

Com apenas um minuto de vantagem sobre Kathy Maravilha, Martina levou a melhor e conquistou os poderes do Lampião.

Pergaminho laranja

Antes da disputa, a apresentadora Adriane Galisteu revelou o resultado da votação popular sobre o conteúdo do pergaminho laranja. A opção escolhida pelo público foi: “Escolha três peões que estão imunes para não participarem da votação do segundo roceiro". 

