A Fazenda 17: Martina Sanzi vence a Prova de Fogo

A peoa Martina Sanzi venceu a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 17, realizada neste domingo (21).

Também participaram da disputa Kathy Maravilha, Dudu Camargo, Gabily e Luiz Mesquita, que acabaram na Baia.

Como foi a prova

A dinâmica não foi exibida na íntegra no serviço de streaming RecordPlus e só será mostrada no programa desta segunda-feira (22).

Legenda: Martina Sanzi levou a melhor e conquistou os poderes do Lampião. Foto: Reprodução / TV Record.

Ainda assim, os assinantes puderam acompanhar um spoiler: a prova foi inspirada nos quatro elementos — fogo, terra, ar e água.

Entre as etapas, os peões tiveram de:

transportar uma bolinha usando um secador de cabelo;

desrosquear parafusos do teto de uma estrutura;

encher tubos plásticos com grãos usando canaletas;

entre outras tarefas relacionadas.

Com apenas um minuto de vantagem sobre Kathy Maravilha, Martina levou a melhor e conquistou os poderes do Lampião.

Pergaminho laranja

Antes da disputa, a apresentadora Adriane Galisteu revelou o resultado da votação popular sobre o conteúdo do pergaminho laranja. A opção escolhida pelo público foi: “Escolha três peões que estão imunes para não participarem da votação do segundo roceiro".