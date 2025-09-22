A Fazenda 17: Martina Sanzi vence a Prova de Fogo
Prova será exibida na noite desta segunda-feira (22)
A peoa Martina Sanzi venceu a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 17, realizada neste domingo (21).
Também participaram da disputa Kathy Maravilha, Dudu Camargo, Gabily e Luiz Mesquita, que acabaram na Baia.
Como foi a prova
A dinâmica não foi exibida na íntegra no serviço de streaming RecordPlus e só será mostrada no programa desta segunda-feira (22).
Ainda assim, os assinantes puderam acompanhar um spoiler: a prova foi inspirada nos quatro elementos — fogo, terra, ar e água.
Entre as etapas, os peões tiveram de:
- transportar uma bolinha usando um secador de cabelo;
- desrosquear parafusos do teto de uma estrutura;
- encher tubos plásticos com grãos usando canaletas;
- entre outras tarefas relacionadas.
Com apenas um minuto de vantagem sobre Kathy Maravilha, Martina levou a melhor e conquistou os poderes do Lampião.
Pergaminho laranja
Antes da disputa, a apresentadora Adriane Galisteu revelou o resultado da votação popular sobre o conteúdo do pergaminho laranja. A opção escolhida pelo público foi: “Escolha três peões que estão imunes para não participarem da votação do segundo roceiro".