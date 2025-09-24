Enquete Roça A Fazenda: Carol, Fabiano ou Gabily? Quem você quer que fique?

Carol Lekker, Fabiano e Gabily estão na primeira Roça de "A Fazenda 17". A formação foi definida após a Prova do Fazendeiro, vencida por Dudu Camargo, na noite desta quarta-feira (24), realizada ao vivo.

Carol foi parar na roça após indicação da então fazendeira Rayane, enquanto Fabiano foi o mais votado da casa e Gabily sobrou no resta um. A noite de eliminação ocorre nesta quinta-feira (25), e o resultado será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

Prova do Fazendeiro

A prova foi dividida em sete rodadas e exigiu habilidade matemática dos peões. Vestidos do mascote da Fazenda, o Galinho, os participantes tiveram de fazer contas que apareciam no telão no menor tempo e correr até a resposta correta. Quem terminasse a rodada em primeiro lugar ganhava mais pontos.

Dudu Camargo chegou ao final das sete rodadas com mais pontos e levou a melhor.