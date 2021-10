Novo disco de Priscilla Alcantara traz parcerias com Emicida, Lucas Silveira e Projota

Um dia após ser revelada como a grande vencedora do reality musical "The Masked Singer Brasil", a cantora Priscilla Alcantara anunciou a tracklist do seu novo disco “Você Aprendeu A Amar?”, na tarde desta quarta-feira (20).

O projeto de dez faixas vai contar com a colaboração de Emicida, Lucas Silveira e Projota e está previsto para estrear nesta sexta-feira (22).

O rapper Emicida foi convidado para cantar a música-título do disco. Já Projota vai participar da faixa "Meu sim é todo seu".

Nos últimos meses, Priscilla já havia liberado algumas canções como “Boyzinho”, “Correntes”, “Eu Não Sou Pra Você” e “Tem Dias”.

“Você Aprendeu A Amar?” vai dar sequência a “Tem Dias (Expansão)”, EP lançado em agosto deste ano, marcando a estreia da artista no pop.

Vitória no "The Masked Singer Brasil"

Priscilla Alcantara foi a grande vencedora do reality musical como o personagem Unicórnio. A cantora passou a temporada toda sem ser desmascarada e ganhou o duelo final na noite dessa terça-feira (19), levando o prêmio de R$ 150 mil.

Enquete do Diário do Nordeste antecipou a identidade do Unicórnio. Ela disputou o título de vencedora após o duelo decisivo com o Monstro, desmascarado como o ator Nicolas Prattes.

"Eu tô muito feliz, muito emocionada. Eu aceitei o convite logo de cara, vi como uma forma de servir a minha arte como um ato de amor", disse a cantora.

O Unicórnio finalizou sua participação no reality com "I Will Always Love you", de Whitney Houston, emocionando a plateia e os jurados.