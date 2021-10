Priscilla Alcantara, o Unicórnio, é a grande vencedora do 'The Masked Singer Brasil'

Priscilla Alcantara foi a grande vencedora do reality musical "The Masked Singer Brasil" como o personagem Unicórnio. A cantora passou a temporada toda sem ser desmascarada e ganhou o duelo final na noite desta terça-feira (19), levando o prêmio de R$ 150 mil.

Enquete do Diário do Nordeste antecipou a identidade do Unicórnio. Ela disputou o título de vencedora após o duelo decisivo com o Monstro, desmascarado como o ator Nicolas Prattes.

"Eu tô muito feliz, muito emocionada. Eu aceitei o convite logo de cara, vi como uma forma de servir a minha arte como um ato de amor", disse a cantora.

O Unicórnio finalizou sua participação no reality com "I Will Always Love you", de Whitney Houston, emocionando a plateia e os jurados.

Monstro cantou "Uptown Funk", de Bruno Mars, no duelo final, animando os presentes no auditório.

Revelação de Nicolas Prattes

Após a revelação, o ator Nicolas Prattes compartilhou: "É uma fantasia pesada, deve ter uns 15kg. E eu ia sentindo, parecia que o Monstro falava comigo. Eu nasci aqui (no palco), minha mãe me teve com 17 anos e me levava para as coxias do palco. Um beijo pra minha mãe, tudo é por você. Eu sou estou nessa profissão por causa dela".

Outros dois personagens que fizeram a grande final de "Masked Singer" revelaram suas identidades após perderem duelos: Jéssica Ellen, que era a Gata Espelhada e Arara, que era Cris Vianna.

Como foi a final de "The Masked Singer Brasil"?

A final de "The Masked Singer Brasil" começou com uma apresentação musical de Ivete Sangalo e os jurados Eduardo Sterblich, Rodrigo Lombardi, Simone e Taís Araújo.

A competição pelo prêmio iniciou com dois duelos entre os finalistas: Unicórnio x Gata Espelhada e Arara x Monstro. Os dois mais votados avançaram ao duelo final pelo prêmio.

O Unicórnio cantou "Quando a Chuva Passar", de Ivete Sangalo e foi vencedora do primeiro duelo da noite, com 69% dos votos.

Dica do Unicórnio : “Se o cavalo é um bicho amigo, o unicórnio não sabe lidar com situações de vergonha alheia. Se algum amigo meu tropeça do meu lado, eu já tô do outro lado fingindo que não é comigo. Eu detesto passar vergonha. Apesar de que já paguei vários micos na minha carreira, inclusive o pessoal vive rindo de mim porque falo muito sozinha. Me ouviram falando por aí que quero muito ganhar o programa".

: “Se o cavalo é um bicho amigo, o unicórnio não sabe lidar com situações de vergonha alheia. Se algum amigo meu tropeça do meu lado, eu já tô do outro lado fingindo que não é comigo. Eu detesto passar vergonha. Apesar de que já paguei vários micos na minha carreira, inclusive o pessoal vive rindo de mim porque falo muito sozinha. Me ouviram falando por aí que quero muito ganhar o programa". Palpites dos jurados: Priscila Alcantara (Rodrigo Lombardi, Simone e Taís Araujo) e Any Gabrielly (Eduardo Sterblitch)

Jéssica Ellen é a Gata Espelhada

A Gata Espelhada (Jéssica Ellen), soltou a voz em sua última apresentação e cantou"The Greatest Love of All", de Whitney Houston. Ela foi a menos votada pela plateia (31%).

"Foi uma experiência muito desafiadora e eu adoro desafios. A arte é tão potente porque nos tira da zona de conforto. Eu gosto disso", disse Jéssica após tirar a máscara. Enquete do Diário do Nordeste antecipou a identidade da Gata.

Durante a temporada, o nome da artista apareceu diversas vezes nos palpites, principalmente por Taís Araújo, colega e amiga da atriz.

Arara x Monstro

O segundo duelo da noite foi vencido pelo Monstro, que teve 56% dos votos da plateia. Ele cantou "Você", de Tim Maia.

Dica do Monstro : "Eu nasci em um ano em que tinha muita coisa rolando. A Rose e o Jack nas telinhas do cinema e o Brasil parado assistindo a história de Greenville. Eu decidi surfar essa onda de sucessos e fui parar na TV com apenas dois anos de idade, fiz um monstrinho muito fofo nesse trabalho, mas acabei voltando pras telinhas 15 anos depois. Nos últimos tempos, você provavelmente se acostumou a me ver por aqui. E eu não vejo a hora de você me conhecer e revelar quem é o vencedor por trás do monstro mais querido da competição".

: "Eu nasci em um ano em que tinha muita coisa rolando. A Rose e o Jack nas telinhas do cinema e o Brasil parado assistindo a história de Greenville. Eu decidi surfar essa onda de sucessos e fui parar na TV com apenas dois anos de idade, fiz um monstrinho muito fofo nesse trabalho, mas acabei voltando pras telinhas 15 anos depois. Nos últimos tempos, você provavelmente se acostumou a me ver por aqui. E eu não vejo a hora de você me conhecer e revelar quem é o vencedor por trás do monstro mais querido da competição". Palpites dos jurados: João Côrtes (Taís Araujo), Nicolas Prattes (Rodrigo Lombardi e Simone), Danilo Mesquita (Eduardo Sterblitch)

Cris Vianna é a Arara

A atriz Cris Vianna foi desmascarada como a Arara após perder o duelo para o Monstro e ter levado 44% dos votos da plateia. Em sua última apresentação, ela cantou "Got To Be Real", de Cheryl Lynn. Identidade também foi antecipada em enquete do Diário do Nordeste.

"Primeiro eu agradeço a todos que estão assistindo à gente, o seu carinho. Eu tô muito feliz. É uma realização de mais um passo, sem nenhum receio, acreditando que eu posso. Colocando a cara a tapa, a máscara a tapa. Com todo respeito ao palco. Eu amo a arte e amo ser artista. Uma mulher preta, artista, tem, sim, que se desafiar", desabafou a artista após tirar a máscara.

Segunda temporada do 'The Masked Singer Brasil'

A segunda temporada do reality foi confirmada para 2022, desta vez com novo dia a horário. O programa será exibido nas tardes de domingo da emissora carioca.