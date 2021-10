Quem é a Unicórnio no 'The Masked Singer Brasil'? Vote na enquete

A final do 'The Masked Singer Brasil' será transmitida nesta terça-feira (19), às 22h35, na Rede Globo, e os palpites sobre quem está por trás de cada personagem finalista já tomaram conta das redes sociais. Entre os finalistas, estão a Arara, a Gata Espelhada, o Monstro e a Unicórnio, que entram no embate para definir o grande vencedor da edição.

As dicas sobre a identidade da Unicórnio, que foram bastante discutidas durante a exibição do programa, mostraram que ela já foi confinada em uma casa para um reality show. Nas apresentações, ela também fez questão de afirmar que marca presença diariamente na Internet. Você já tem seu palpite?

Vote na enquete:

O grande vencedor do 'The Masked Singer Brasil' levará para casa o prêmio de R$ 150 mil. Nesta terça (19), dois duelos serão apresentados no palco para definir os dois finalistas. A Arara e o Monstro se apresentam na frente, passando pelo voto da plateia. Em seguida, se apresentam a Gata Espelhada e a Unicórnio.

Logo depois, os dois escolhidos pelo público se apresentam novamente e os jurados, representados por Simone, Taís Araújo, Edu Sterblitch e Rodrigo Lombardi, serão os responsáveis pela escolha do grande vencedor.