Quem é a Arara no 'The Masked Singer Brasil'? Vote na enquete

A final do 'The Masked Singer Brasil' será transmitida nesta terça-feira (19), às 22h35, na Rede Globo, e os palpites sobre quem está por trás de cada personagem finalista já tomaram conta das redes sociais. Entre os finalistas, estão a Arara, a Gata Espelhada, o Monstro e a Unicórnio, que entram no embate para definir o grande vencedor da edição.

As dicas sobre a identidade da Arara, por exemplo, mostraram ninguém a chama pelo primeiro nome de batismo e que ela nunca caiu sambando nos desfiles de Carnaval. Você já tem seu palpite?

Vote na enquete:

O grande vencedor do 'The Masked Singer Brasil' levará para casa o prêmio de R$ 150 mil. Nesta terça (19), dois duelos serão apresentados no palco para definir os dois finalistas. A Arara e o Monstro se apresentam na frente, passando pelo voto da plateia. Em seguida, se apresentam a Gata Espelhada e a Unicórnio.

Logo depois, os dois escolhidos pelo público se apresentam novamente e os jurados, representados por Simone, Taís Araújo, Edu Sterblitch e Rodrigo Lombardi, serão os responsáveis pela escolha do grande vencedor.