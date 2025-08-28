Diário do Nordeste
Noiva de Oruam diz que rapper segue fazendo músicas na prisão

Fernanda Valença relatou que o artista está se cuidando e mantém a fé, apesar das dificuldades dentro da penitenciária

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:47)
Zoeira
Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, falou sobre a situação do artista após visitá-lo na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, nessa quarta-feira (27), a jovem contou que o cantor tem buscado se manter ativo mesmo diante das dificuldades na prisão.

"Acabei de chegar da visita. Encontrei o Mauro e vim aqui falar com vocês que ele está saudável, está se alimentando, está se cuidando e está bem na medida do possível", disse Fernanda, que logo fez uma ressalva. "Não tem como dizer que alguém está bem naquele lugar. Ele está fazendo música, até inventou uma na hora. É isso que ele é, gente: cantor e artista". 

Segundo ela, o rapper garantiu que pretende sair fortalecido da experiência e mantém a esperança de que será solto em breve. “Que tudo isso passe e seja resolvido. Enquanto isso, a fé não pode se abalar e nem acabar", declarou.

Oruam, de 24 anos, foi indiciado pela Polícia Civil do Rio por ligação com o Comando Vermelho, associação para o tráfico de drogas, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato, após impedir a apreensão de um menor procurado por roubo. O cantor se entregou à polícia há pouco mais de um mês.

Filho de Marcinho VP, apontado pelo Ministério Público como um dos chefes do Comando Vermelho, Oruam nega as acusações.

