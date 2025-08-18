Oruam publica carta aberta da prisão e diz manter a esperança: ‘fé me sustenta’

A equipe de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o rapper Oruam, divulgou nas redes sociais, no último fim de semana, uma carta aberta escrita pelo artista, que está preso há mais de 20 dias. Ele responde por acusações de associação ao tráfico, tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. Na mensagem, Oruam afirma que vive “uma fase difícil”, mas garante manter a fé e a esperança em que a justiça irá prevalecer.

“Já são 25 dias longe de vocês, vivendo uma fase difícil que não desejo pra ninguém. Mas sigo firme, com a certeza de que tanto a justiça dos homens quanto a justiça de Deus irão prevalecer”, escreveu o rapper. “Não perco minha alegria, porque sei que essa perseguição tem um fim. Minha fé me sustenta e minhas orações são constantes”.

Oruam também pediu aos fãs que continuem orando por ele e afirmou que sente a energia positiva enviada pelos seguidores. “Quero que todos saibam que estou bem, com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança. Mantendo o sorriso no rosto e a certeza de que a verdade uma hora vai vir à tona”, disse. “Prometo ser mais presente mesmo diante do caos, tudo que tenho e tudo que conquistei, devo a cada um de vocês”.

Na carta, o artista ainda afirmou que está se alimentando bem e até ganhou peso durante os dias na prisão. Ele incentivou os fãs a continuarem ouvindo suas músicas e agradeceu o apoio recebido nas redes.

Procurada pelo portal LeoDias, a defesa de Oruam divulgou uma nota na qual reforça o histórico do artista e rebate as acusações. Os advogados afirmam que o rapper é réu primário, nunca foi condenado por tráfico e construiu sua carreira com talento e trabalho. Segundo eles, o fato de ser um jovem negro da periferia e filho de um homem preso tem sido usado para criminalizar sua imagem.

“Que as acusações sejam analisadas com base em provas reais e não em preconceitos”, diz o comunicado. “Que seja respeitado o direito de responder em liberdade e que sua imagem não seja usada como arma política.” A defesa acrescentou: “Mauro é músico, trabalhador e referência para milhões de jovens. Ele se apresentou à Justiça, tem endereço fixo e quer provar sua inocência nos autos”.

Por fim, os advogados afirmam confiar que, com a análise das provas existentes, ficará evidente que não houve tentativa de homicídio. “Lamentamos o abuso de autoridade, os excessos e uma escalada de versões que não batem com os fatos. Mauro é um artista periférico e a música mudou sua vida e de sua família. A arte salva vidas e transforma”, conclui a nota.