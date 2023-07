Marina Ruy Barbosa se emociona com homenagem de fãs e desabafa: ‘tanta gente implica comigo’

A atriz Marina Ruy Barbosa foi surpreendida por um grupo de fãs, na última sexta-feira (30), que estava com presentes e um bolo em homenagem ao aniversário da atriz. Ela se emocionou com a atitude e o carinho que recebeu das pessoas.

“Você é perfeita e única”, diz um fã, em um vídeo que circula nas redes sociais. Marina aproveita o momento para desabafar: “Eu não sei porque tem tanta gente que implica comigo”, diz ela.

“Você sendo 99,9% perfeita sempre vai ter alguém que fala do 0,1%. É sobre ser você e não ligar para o que os outros falam”, aconselhou uma admiradora.

“Quanto mais falam de mim, mais a minha bunda cresce”, brincou Marina.

Reflexiva

Marina fez um post em seu Instagram, no dia do seu aniversário, e contou que passa os dias antes da data reflexiva.

“Passei meus últimos dias super reflexiva sobre tudo, sempre fico assim na época de aniversário. Celular no modo avião para me desligar e me reconectar comigo. Eu nem consigo expressar e agradecer tantas coisas incríveis que já aconteceram até aqui na minha vida e no meu último ano”, escreveu ela.