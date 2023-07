Morre Coco Lee, cantora de 'Mulan' e 'O Tigre e o Dragão', aos 48 anos

A cantora americana Coco Lee morreu aos 48 anos nesta quarta-feira (5). Lee, que já dublou a versão em mandarim do filme "Mulan", da Disney, estava no Hospital Queen Mary, em Hong Kong, onde morava.

Em comunicado nas redes sociais, as irmãs de Lee, Carol e Nancy, informaram que a cantora vinha sofrendo de depressão e no último dia 2 de julho, ela havia cometido uma tentativa de suicídio. "Apesar dos melhores esforços da equipe do hospital para regatá-la e tratá-la do coma, ela faleceu em 5 de julho de 2023", dizia o comunicado.

As irmãs concluíram o comunicado em vídeo agradecendo aos profissionais de saúde que estiveram com Lee durante a internação.

"Gostaríamos de agradecer toda a equipe médica para a dedicação deles de se importar durante todo esse processo. Ao mesmo tempo, nos esperando que vocês (fãs) não sintam falta apenas de CoCo, mas também compartilhem seu sorriso brilhante, tratem as pessoas com sinceridade e transmitam bondade e amor a todos ao nosso redor, e continuem o desejo de CoCo de permitir que todos ao redor sintam seu amor e felicidade", concluiu a publicação.

Quem é CoCo Lee

A cantora possui cerca de 30 anos de carreira, com participações nas dublagens dos filmes como Mulan, sendo a personagem título, na adaptação em mandarim.

Lee também foi indicada ao Oscar com a canção "A Love Befor Time", do filme "O Tigre e o Dragão". CoCo Lee tem 18 álbuns de estúdio e apareceu em três filmes.