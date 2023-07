TV Globo deve pagar R$ 9 milhões a Lair Rennó, ex-apresentador do Encontro, decide Justiça

Lair Rennó, ex-apresentador do programa Encontro venceu uma ação de direitos trabalhistas na Justiça contra a TV Globo. A emissora deverá pagar a Rennó R$ 9 milhões. O jornalista pedia salário adequado referente aos seis anos que apresentou o programa durante férias e folgas de Fátima Bernardes, entre 2014 e 2020. A decisão cabe recurso. As informações são do portal NaTelinha, do UOL.

O documento da ação também alega que a TV Globo negligenciou direitos previdenciários de Rennó quando mudou contrato CLT para PJ. O juiz Adriano Marcos Soriano Lopes entendeu que a emissora cometeu fraude. "A prestação de serviços do apresentador Lair Rennó, como pessoa jurídica em prol da Rede Globo 'constituiu intuito apenas de fraudar a relação de trabalho por meio da pejotização'", dizia a sentença.

Em outro trecho da decisão, a relação empregatícia é determinada por diversos fatores, entre eles, "a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a prestação de serviços por pessoa física são os elementos aptos a configurar a relação de emprego".

André Fróes de Aguilar, advogado de Rennó, informou que o valor é provisório e informou que foi comprovada a fraude na alteração do regime contratual do jornalista.

Quem é Lair Rennó

O jornalista tem 46 anos e começou a carreira na Globo em 2001. Passou por diversos programas jornalisticos e foi transferido para o entretenimento em 2012, onde ficou até 2019.

Desde fevereiro de 2022 atua na TV Record, em Minas Gerais.