Herbert Vianna recebe alta após 8 dias internado em hospital

O cantor Herbert Vianna teve alta, nesta quarta-feira (5), do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. Ele esteve no local por 8 dias para tratar uma pneumonia bacteriana.

O músico agora segue com seus compromissos profissionais, e seus próximos shows confirmados acontecem ainda em julho: dia 14 no Teatro Guaira em Curitiba e dia 15 no Festival de Inverno do Rio de Janeiro.

Comunicado

Ainda em junho, quando o artista deu entrada no Copa D’Or, o hospital emitiu um comunicado falando sobre o estado de saúde de Herbert.

“O Sr. Herbert Vianna foi internado ontem no Hospital Copa D´Or com pneumonia bacteriana, tendo sido prontamente iniciada terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e suporte de oxigenioterapia. Está respondendo adequadamente ao tratamento proposto, estando lúcido e respirando por meios próprios”.