Fred Nicácio diz que esteve no ‘estado de Manaus’ e é criticado pelo erro

O ex-BBB Fred Nicácio gravou um vídeo, na quarta-feira (4), para contar que esteve na tradicional festa popular Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, e acabou cometendo um erro. Nas imagens, o médico diz que esteve no “estado de Manaus”, e acabou sendo chamado atenção nos comentários pela gafe.

“Que bom que gostou do meu estado Amazonas. Manaus e Parintins, são municípios do Amazonas. Ficamos felizes com sua visita. Ano que vem tem mais Festival de Parintins e você será sempre bem-vindo”, escreveu um.

“A pessoa com certeza desconhece totalmente a região Norte. Não saber que Parintins fica no estado do Amazonas, e que Manaus é capital… Esse precisa do básico de geografia do Brasil”, criticou outro.

“Por favor, pelo menos pesquise um pouco sobre onde você vai! Hoje tem recursos na internet. Ainda mais quando você vai patrocinado pelo governo do estado do Amazonas, cuja capital é Manaus. Parintins é um município do estado do Amazonas. O Brasil só tem 26 estados”, pediu outra.

Fred não se pronunciou sobre o erro, mas, nesta quarta-feira (5), fez outras postagens em suas redes sociais, dando mais detalhes de sua experiência na festa popular, e “citando as riquezas do estado do Amazonas”.