Igor Rickli, marido de Aline Wirley, revela que já ficou com homens: ‘homem bissexual’

O ator Igor Rickli, marido da cantora e ex-BBB Aline Wirley, postou um vídeo no Instagram, nesta quarta-feira (28), para falar sobre o Dia Internacional do Orgulho Gay e revelou ser um homem bissexual.

"É claro que eu já fiquei com homens. Ser um homem bissexual gera muitos questionamentos na cabeça das pessoas. A bissexualidade está em todo mundo. É como você permite que isso aconteça dentro de você. Por sorte, eu tive muitos fatores positivos que me ajudaram a irem puxando isso. Senão, eu poderia ser um cara frustrado e reprimido. É exatamente o que eu não quero”, explicou ele.

O ator ainda disse que expor sua sexualidade impactou sua vida financeira.

Igor Rickli Ator “Mas acho que o maior ganho foi o estado de libertação. O que adianta estar trabalhando, ganhando dinheiro e se sentindo prisioneiro e desonesto? O meu comprometimento comigo mesmo foi: 'Igor, caminha, vai, seja você, doa a quem doer, não importa se vão gostar. Seja você'. Estou sendo honesto e verdadeiro comigo mesmo”.

'Amor inexplicável'

Nos comentários, Aline apoiou o marido. “Caminhar nessa vida ao seu lado é uma benção e uma alegria sem fim. Nosso amor é algo inexplicável, a maneira como a gente vive, o respeito, o carinho, o cuidado, a sinceridade, o comprometimento em sermos as melhores pessoas que pudermos individualmente, para sermos melhores um com outro, nossa conexão com Deus e o universo, e a gratidão por tudo que temos e somos é o que me faz acreditar no ser humano”, escreveu ela.

Ela e Igor são casados há oito anos e são pais de Antonio. Eles também já falaram anteriormente que têm um relacionamento aberto.