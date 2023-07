Assessoria de Key Alves diz que ex-BBB e Vini Jr. 'estão se conhecendo'

O jogador de futebol Vini Jr . e a jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves podem estar vivendo um romance. Internautas começaram a especular a relação após os dois publicarem fotos no mesmo lugar.

Vini e Key postaram fotos no espelho do que parece ser o mesmo quarto do hotel. Internautas notaram diversas semelhanças, como o guarda-chuva no fundo, e até mesmo o celular.

Key fez a publicação em seus stories por volta de 12h desta terça-feira (4), mostrando que estava em São Paulo. Já Vini fez a publicação na segunda-feira (3), também marcando a localização.

A assessoria de Key afirmou ao portal Hugo Gloss que os dois "estão se conhecendo" e são amigos. "Ela não fala muito da vida íntima. No momento, Key está focada no perfume que vai lançar em Paris nos próximos dias e na viagem pela Europa", disse a equipe.

Vini Jr. não se pronunciou sobre o assunto até o momento. O craque do Real Madrid passa férias no Brasil e compartilhou momentos com amigos nos últimos dias. No domingo (2), ele foi para o show de Thiaguinho ao lado de Neymar e Ludmilla.