Bruna Biancardi volta ao Instagram e diz que estava fazendo ‘detox’

A influenciadora digital Bruna Biancardi voltou a usar o Instagram, nessa segunda-feira (3), e explicou que estava sumida da rede social porque estava fazendo um “detox”.

“Olha quem apareceu! Vim só dar um oi. Sei que vocês estão dizendo que estou sumida, que não apareço aqui faz tempo, e é verdade. Estava precisando de um detox da internet, ficar um pouquinho off. Sei que vocês me entendem”, disse ela.

“Tem muita gente que manda mensagens lindas para mim, e quero agradecer. Aos pouquinhos, vou mostrando meu dia, com calma. Não vou ficar 100% aqui, mas prometo voltar em breve. Estava doentinha também, continuo um pouquinho resfriada, mas está tudo bem”, continuou Bruna, que está grávida de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar.

Polêmicas

O último mês foi marcado por uma série de polêmicas envolvendo o jogador, incluindo uma traição na véspera do Dia dos Namorados. Neymar postou uma carta aberta pedindo desculpas a Bruna, e confirmando publicamente a traição.

Outras influenciadoras também divulgaram supostas investidas do jogador nas redes sociais. Ele chegou a debochar do assunto no Twitter.

Bianca Biancardi, irmã de Bruna, fez um post criticando o jogador publicamente em seu perfil: “Está debochando da situação em vez de sentir vergonha e constrangimento”, escreveu ela, que desde então tem sido muito elogiada nas redes sociais.