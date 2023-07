Titi Müller diz que já namorou outra mulher: ‘era uma pessoa com pânico de exposição’

Após revelar nas redes sociais, no fim de semana, que está namorando Lívia Lobato, a apresentadora Titi Müller contou em entrevista ao podcast Balzacs Podcast que esse não é seu primeiro namoro com uma mulher.

Ela ainda contou que a pessoa tinha "pânico de exposição", por isso não tornou o relacionamento público. “Foi um relacionamento que não foi tão duradouro porque ela se mudou para Los Angeles e foi um relacionamento que eu não postei porque ela era, ainda é, uma pessoa que tem pânico com qualquer possibilidade de exposição”, contou Titi, sem especificar quando isso aconteceu.

No bate-papo, ela reforçou que nunca escondeu que era uma mulher bissexual e que falou sobre o assunto no programa “Acesso MTV”, que ela comandava na antiga MTV Brasil. “Acho que a primeira vez que falei que sou bissexual foi lá no Acesso MTV, mas é uma coisa que é tão da nossa bolha. Já namorei mulher algumas vezes”.

Conforme a assessoria de imprensa da apresentadora, Titi e Lívia namoram há três meses.