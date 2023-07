Titi Müller assume romance com Lívia Lobato: 'minha gata'

A apresentadora Titi Müller, 36, revelou nesse sábado (1) que está namorando. O anúncio ocorre meses após polêmicas devido ao seu relacionamento anterior, com Tomás Bertoni, acusado de violência física e psicológica contra Titi.

Nas redes sociais, Titi apresentou seu novo amor: Lívia Lobato, ex-estrela da MTV. "Minha gata", disse a apresentadora na legenda da foto, se declarando para a amada.

O registro aconteceu enquanto o casal curtia o bloco Ritaleena. Lívia repostou a foto nos próprios stories e retribuiu a declaração chamando Titi de "meu amor".

Fãs deixaram várias mensagens de carinho shippando o novo casal: "e ela segue plena e feliz... muito amor pra vocês" e "toma sociedade, aprendam o que é um beijo de verdade!", disseram alguns fãs.

TITI E TOMÁS BERTONI

Em março deste ano, Tomás Bertoni foi acusado pelo Ministério Público, por violência psicológica e física contra a ex.

Legenda: O processo do ex-casal está em segredo de Justiça

Tomás Bertoni admitiu, na presença da advogada do casal, que submeteu Titi à violência psicológica, verbal e física, segundo detalhes do processo obtidos pela colunista Andreia Sadi, do g1.

A confissão foi feita com a condição de que ficaria sob sigilo por 15 anos. O termo de confissão não foi incluído na homologação do divórcio e o processo foi extinto após pedido de desistência de Bertoni.