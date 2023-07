Stênio Garcia posta vídeo no hospital após ser internado: 'muita fé e gratidão'

O ator Stênio Garcia apareceu pela primeira vez nas redes sociais após ser internado em um quadro de septicemia, caracterizado por uma infecção generalizada no corpo. "Pessoal, agradeço as orações e quero mandar um beijão para todos vocês", disse o artista dentro do quarto do hospital onde segue internado, no Rio de Janeiro.

O recado, gravado em formato de vídeo, foi direcionado aos fãs de Stênio preocupados com o estado de saúde dele. A entrada no hospital foi registrada no último sábado, quando ele também foi diagnosticado com uma inflamação no nervo ciático.

Assista o vídeo:

Com dores no quadril e nas pernas, Stênio, que tem 91 anos, foi submetido a uma série de exames como tomografias do crânio e do pulmão, além da medicação com antibióticos para resolver o problema.

"Quero agradecer a todos que estão em oração por mim e logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre", escreveu na legenda das imagens. O estado de saúde do ator virou assunto logo após ele ter aparecido em um programa de TV com uma harmonização facial.

O procedimento, entretanto, não estaria relacionado com o atual quadro de septicemia, segundo pontuou a esposa de Stênio Garcia, Marilene Saade, com quem ele é casado desde 2009.