Stênio Garcia ainda sente dor, mas já se exercita com supervisão de fisioterapeuta

Conforme a assessoria de imprensa de Stênio Garcia, o ator de 91 anos realizou uma caminhada, domingo (2), com a supervisão de fisioterapeuta.

Durante a noite, o artista, que está internado em um hospital do Rio de Janeiro com septicemia aguda grave, ainda sentiu um pouco de dor.

A esposa de Stênio, Mari Saade, já esclareceu nas redes sociais que a harmonização facial feita pelo ator em junho não tem relação com a infecção.

“Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês. A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo”, escreveu ela no Instagram.

Stênio Garcia foi internado sábado (1º), com fortes dores nas pernas em um hospital na Barra da Tijuca.