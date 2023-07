Teto de sauna explode com ex-participante de reality show dentro

O influenciador digital André Coelho, que já participou de reality shows como “Power Couple” e da Casa de Vidro do BBB, em 2013, participou do “Domingo Espetacular”, domingo (3), para falar sobre um acidente que sofreu na sauna de sua mansão, em Brasília. Ele estava no local com o pai, José, quando o teto da sauna explodiu.

“Eu já vi que o meu pai estava machucado. Fiquei tentando estudar o que era melhor para fazer, porque não tinha como ele sair dali pisando no caco de vidro, porque ia machucar o pé. Foi um susto muito grande”.

André teve poucos arranhões, e o pai dele alguns cortes na mão. O pai do influencer levou 14 pontos na mão, e dois no pé. “São dois vidros. O vidro que quebrou é o da frente. Então pegou mais as mãos e os pés. Se fosse o de cima, teria sido na cabeça e nas costas, e poderia ter sido um acidente muito mais grave”, contou ainda na entrevista a influenciadora digital Clara Maia, esposa de André.

No Instagram, André agradeceu as mensagens de carinho após relatar o acidente, que aconteceu no fim de junho. “Para quem perguntou como aconteceu o acidente da sauna aqui em casa… Essa semana teremos uma perícia para saber exatamente o motivo! Graças a Deus, meu velhote está melhorando, ontem tirou os pontos da mão e em breve está na ativa novamente. Obrigado pelas mensagens de carinho e segue o líder”, escreveu ele.