Neymar é multado em R$ 16 milhões por obra de lago artificial em mansão no RJ

O jogador Neymar foi multado em mais de R$ 16 milhões pela obra de um lago artificial em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A decisão da procuradora-geral do município, Juraciara Souza Mendes da Silva entende que houve instalação de atividades sem o devido instrumento de controle ambiental, segundo reportado pelo g1.

A obra também envolveu movimentação de terra e supressão de vegetação sem autorização, segundo a decisão.

Neymar também foi multado por entrado no lago quando ele estava embargado. Fotos do jogador no local, mesmo após a interdição da obra, repercutiram nas redes sociais.

As multas foram aplicadas após a procuradora receber o relatório de vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da obra, realizada em 22 de junho.

Lagoa é alvo de denúncias

A construção de uma lagoa artificial de 10 mil metros quadrados foi interditada após denúncias pela Secretaria do Meio Ambiente de Mangaratiba.

Legenda: Imagem do lago artificial na mansão de Neymar Foto: Reprodução/Redes sociais

O lago seria inaugurado 23 de junho, com previsão de dez dias de obras. O projeto é resultado de uma espécie de desafio proposto pela Genesis Experience, que registrou todas as etapas nas redes sociais da empresa, Gênesis Ecossistemas.

De acordo com equipes da prefeitura de Mangaratiba, a construção do lago causou sete infrações ambientais:

Desvio de curso de água;

Captação de água de rio sem autorização;

Captação de água para lago artificial;

Terraplanagem;

Escavação;

Movimentação de pedras e rochas sem autorização;

Uso de areia de praia sem autorização ambiental.