Larissa Manoela não renova contrato com a Globo, diz site

A atriz Larissa Manoela decidiu não renovar seu contato com a Globo, segundo a Quem. A artista agora seguirá com trabalhos no cinema e streaming.

Larissa acabou de voltar de Nova York, nos Estados Unidos, onde gravou cenas do filme “Traição entre amigas”, de Thalita Rebouças e Marcelo Saback, e que conta com o noivo da atriz, André Luiz Frambach, no elenco.

Nesta sexta-feira (23), ela compartilhou nos Stories uma mensagem que fala sobre novos caminhos. “Acordar e sentir o coração grato por todas as possibilidades que Deus prepara para nós. Sair e buscar o caminho do amor, falar e fazer as melhores coisas. Viver e ser a cura do mundo. Agir e reagir sempre com luz”.

Ainda conforme a Quem, os novos projetos da atriz estão sendo mantido em sigilo por sua assessoria de imprensa.

Fama nacional

Larissa Manoela alcançou fama nacional em 2012, quando fez “Carrossel” no SBT. Em 2020, ela assinou o contrato com a Globo. Ano passado, a artista protagonizou a novela “Além da Ilusão”.

Recentemente, a atriz também rompeu a parceria profissional que tinha com os pais, Silvana e Gilberto, e resolveu fazer a própria gestão da carreira.