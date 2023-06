Gabriela Prioli é criticada ao discordar de Astrid Fontenelle sobre tradição de São João; veja vídeo

As festas juninas foram motivo de discordância entre Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli durante o programa Saia Justa, do canal GNT. A cena ganhou as redes sociais e gerou uma enxurrada de críticas para a advogada.

“Vou pra São João pra dançar um forró, comer o amendoim cozido… Cheguei lá, era uma festa de axé! Não, não dá!”, desabafou Astrid. “Não dá pra você”, rebateu Gabriela Prioli. “Eu acho que ‘não dá’ pelo Brasil, não pelo meu gosto. É uma festa de São João, amor!”, respondeu Fontenelle.

A advogada defendeu: “Parte de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar outra coisa. O que talvez as pessoas estivessem esperando é justamente o que foi oferecido".

Prioli alertou sobre o lugar de tentar “dirigir” o que os outros vão consumir a partir de um sentimento subjetivo próprio. A comentarista lembrou como surgiu a Festa de São João no Brasil, questionando sobre o que deveria ser considerado tradição do evento.

Astrid ponderou: “Talvez a gente tenha um marco temporal para os livros de História, mas para mim tradição não é só o livro de História, é prática. Não é só a origem. É o que ele se tornou quando ele chegou no Brasil”.

“O que você diz é ‘pra mim é’. O fim do meu mundo não é o fim do mundo”, argumentou Prioli, interrompida por Astrid, que rebateu: “Não tenho problema de falar ‘pra mim é’ porque eu tô dando a minha opinião. Não é a opinião de todo mundo, mas é a opinião de muita gente que quer manter a tradição.”

Astrid cita cultura nordestina

A apresentadora ainda lembrou que a festa está ligada à cultura nordestina, enquanto Prioli citou o retorno financeiro que motiva a realização desses eventos, visando agradar o público, o que justificaria ir além das tradições.

Nas redes sociais, o debate entre as duas viralizou, com a grande maioria das pessoas defendendo o posicionamento de Astrid.