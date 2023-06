Carol Dantas abandona entrevista ao ser questionada sobre traição de Neymar

A influenciadora digital Carol Dantas, ex de Neymar e mãe do primeiro filho do jogador, abandonou uma entrevista, na quinta-feira (22), ao ser questionada sobre o atleta ter traído Bruna Biancardi, grávida do primeiro bebê do casal. A situação aconteceu durante o leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr.

“Eu vim para ajudar, mas ainda não sei o que. Ainda não vi as opções”, diz Carol, ao ser questionada se pretendia arrematar algo no evento. Em seguida, quando o assunto da traição é abordado, Carol solta um “então” e vira as costas para quem a estava entrevistando.

Carol e o jogador são muito próximos e vivem trocando elogios e declarações nas redes sociais. Ela também é muito amiga de Bruna, atual do jogador.

A traição de Neymar aconteceu, segundo a colunista Fábia Oliveira, na véspera do Dia dos Namorados desse ano. Há alguns dias, o atleta publicou uma carta aberta no Instagram pedindo desculpas a Bruna por ela ser exposta durante a gestação do filho do casal.