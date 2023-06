Neymar arrecada mais de R$ 10 milhões em leilão beneficente; confira itens e valores leiloados

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), arrecadou mais de R$ 10 milhões ao promover um leilão beneficente nesta quinta-feira (22), em Praia Grande/SP. O valor será doado para ações do Instituto Neymar Jr, que fica localizado na cidade de Santos.

Com famosos presentes como o atacante Rodrygo, do Real Madrid, o streamer Casimiro, além de Jimmy Butler, astro da NBA, foram leiloados 27 lotes, com diversos itens. O mais caro foi a roupa de Neymar, com blazer, cordão de ouro com diamantes e um relógio Rolex, arrematado por R$ 1,2 milhão.

Um dos lotes mais curiosos foi comprado por Casimiro por R$ 825 mil. A categoria incluía um troféu de Lionel Messi, recebido no último jogo pelo PSG, quatro diárias em um hotel no Rio de Janeiro e um jantar com a atriz Deborah Secco. Além de leilão, a entidade vendeu bonés no evento.

A entrada na inauguração da Mansão de Neymar em Mangaratiba/RJ, foi retirada do leilão. A obra foi interditada, com o pai do atacante, Neymar da Silva Santos, recendo 'voz de prisão', mas sendo liberado posteriormente.

Itens e valores arrecadados em leilão de Neymar

Camisa da seleção autografada por Pelé e Neymar: R$ 500 mil Poker com Neymar em cruzeiro: R$ 700 mil Viagem para vinícola em Portugal: R$ 50 mil Churrasco com show de César Menotti e Fabiano: R$ 240 mil Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno: R$ 700 mil 2 ingressos para "Farofa da Gkay": R$ 80 mil Cruzeiro pela Europa: R$ 110 mil Camisa do PSG autografada por Neymar, Mbappé e Messi + viagem, hospedagem e ingresso para jogo do Real Madrid): R$ 850 mil Palestra com Paulo Vieira: R$ 120 mil Ingresso vip da Fórmula 1: R$ 120 mil Projeto arquitetônico): R$ 160 mil Cinco camisas do Brasil: R$ 300 mil Viagem para Ilhas Maldivas e Qatar: R$ 180 mil Cabine no cruzeiro Ney em Alto Mar: R$ 120 mil Experiência com Carlinhos Maia: R$ 130 mil Viagem ao Rio de Janeiro em jato particular com Virgínia e Poliana: R$ 700 mil Assistir a jogo do PSG no camarote de Neymar: R$ 250 mil Carnaval Vip em São Paulo e Rio de Janeiro com Sabrina Sato: R$ 100 mil Viagem por Miami, Caribe e Bermudas: R$ 70 mil Passeio no parque "Terra dos Dinos" e voo de helicóptero: R$ 35 mil Gravura exclusiva de 1 dos 77 gols de Neymar na seleção: R$ 400 mil Kit Stanley autografado pelo Neymar: R$ 50 mil Troféu de Lionel Messi, 4 diárias em hotel no Rio de Janeiro e jantar com Deborah Secco: R$ 825 mil Orlando Unique Experience e ingresso para Flórida Cup: R$ 80 mil 2 camisetas do Brasil autografadas por toda a seleção do último amistoso): R$ 200 mil Duas camisas e dois tênis de Jimmy Butler): R$ 700 mil Blazer do Neymar, colar de ouro com diamantes e um Rolex: R$ 1,2 milhão