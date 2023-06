Após pai de Neymar receber voz de prisão, prefeitura mantém interdição em obra na mansão

A Prefeitura de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, manteve a interdição nas obras realizadas na casa de Neymar. Um lago artificial de mil metros quadrados, um jardim e uma quadra de beach tênis estavam sendo construídos e foram embargados pela Secretaria de Meio Ambiente do município, em operação da Polícia Civil após denúncia de crime ambiental. O espaço seria inaugurado nesta sexta-feira (23).

O projeto é assinado pela Genesis Experience, do empresário Ricardo Caporossi, que fez parceria com o atleta. A empresa é especialista em paisagismo e lagos artificiais.

Em 2020, Ricardo criou uma espécie de reality show e curso para pessoas interessadas nas técnicas dele na área. O desafio propõe uma grande mudança no ambiente em 10 dias, mostrando tudo nas redes sociais.

Assim, o projeto da casa de Neymar faz parte da quarta edição da Genesis Experience, com apenas 10 participantes do curso, que teve custo de R$ 120 mil. Os participantes aprendem as técnicas de Ricardo para a construção de lagos artificiais e paisagens.

Todos aparecem nas redes sociais do projeto, além de terem direito à estadia e alimentação. O grupo também vai participar da festa de inauguração, marcada para esta sexta. O evento foi suspenso após a operação da Polícia Civil com a Prefeitura de Mangaratiba.

A prefeitura da cidade, por meio da secretaria do Meio Ambiente, constatou que a obra causou desmatamento, quebrou rochas e desviou um rio. Veja lista de algumas infrações descobertas:

desvio de curso de água;

captação de água de rio sem autorização;

captação de água para lago artificial;

terraplanagem;

escavação;

movimentação de pedras e rochas sem autorização;

aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, estava no local no momento da operação e chegou a receber voz de prisão. Ele discutiu com a secretaria do município, Shayenne Barreto. Alguns amigos e funcionários precisaram acalmá-lo e conversaram com autoridades para liberá-lo.

A Prefeitura de Mangaratiba, em nota, esclareceu que a secretária foi desacatada pelo pai de Neymar e lhe deu voz de prisão. Porém, considerando o princípio da razoabilidade e por pedido da assessoria de Neymar Santos, ele foi liberado para cumprir agenda em São Paulo.

Ainda de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o próximo passo será fazer o relatório das irregularidades e emitir a multa pelo dano ambiental, que deve girar em torno de R$ 5 milhões de reais.