Rafaella Santos diz que é só amiga de Rodrygo Goes: 'parem de procurar namorado para mim'

Irmã de Neymar, Rafaella Santos apresentou um dos lotes do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr, na noite dessa quinta-feira (22). No palco, a influenciadora digital deu uma cantada do jogador de futebol Rodrygo Goes.

A experiência que estava sendo leiloada por Rafaella era um cruzeiro no norte da Europa para duas pessoas, e ela acabou dando uma indireta: “Pai, quem sabe, futuramente né, você possa ter um genro. Rodrygo…”, chamou.

O atleta logo respondeu: “Deixa eu quieto”.

Após a repercussão da cantada, Rafaella apareceu nos Stories ao lado de Rodrygo e afirmou que os dois são amigos. “Baby aqui… Que eu dei em cima né, galera? Eu dei em cima de você, amigo? Pelo amor de Deus… foi uma brincadeira. Parem de procurar namorado para mim. Quando eu quiser namorar, eu vou assumir, gente. Pelo amor de Deus”, pediu ela.

Rodrygo Goes, que joga no Real Madrid, também já foi apontado como affair de Maísa. Recentemente, a atriz usou o Twitter para reforçar que está solteira e que as histórias de namoro com o atleta não são verdadeiros.