'Largados e Pelados' estreia edição especial com ex-participantes e novas dificuldades

O spin-off do reality show "Largados e Pelados Brasil - A Tribo" estreia, em formato inédito com brasileiros, neste domingo (14). Os moldes, claro, são semelhantes, e trazem a sobrevivência como principal objetivo, mas a novidade é que os dez participantes da edição já cumpriram o desafio de 21 dias em outra ocasião e agora partem para outra dificuldade: 30 dias em equipe na savana africana.

Para a nova edição, o Discovery e a HBO Max trouxeram ex-participantes que já passaram por outras temporadas brasileiras do programa. Além disso, os levaram até as proximidades do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, cenário pensado como um dos mais "extremos" em níveis de dificuldade.

Os dois primeiros episódios da empreitada já são liberados neste domingo, enquanto os demais já serão lançados a cada semana a partir do dia 21 de setembro. Segundo a produção, a expectativa é de que o formato seja, assim como em edições anteriores, um sucesso entre os fãs brasileiros.

"São participantes que já tiveram uma primeira experiência bem-sucedida, chegaram ao final dos 21 dias e de alguma maneira expressaram a vontade de ter um desafio ainda maior pela frente. Então, já são experientes, também muito queridos ou odiados pelo nosso público", adiantou em entrevista Luciana Soligo, gerente de conteúdo de não-ficção da WBD.

A escolha pelo formato, inclusive, veio de muito estudo da audiência do programa. Segundo Luciana Soligo, uma busca de intenção foi necessária, assim como uma pesquisa para saber os detalhes mais bem quistos pelos fãs da franquia.

Legenda: Participantes já integraram outros desafios do reality, mas tiveram que passar por novos níveis de dificuldade Foto: divulgação/WBD

Outro detalhe importante, destacado pela gerente de conteúdo, foi a estrutura montada para o reality acontecer. A equipe de produção, por exemplo, esteve fixada na localização da edição por 40 dias, com 100 pessoas do Brasil, da África do Sul, México, Colômbia e Argentina.

"Ocorreram muitas situações imprevistas que a gente e a equipe teve que resolver durante a temporada, por exemplo", disse ela sobre a importância de um número robusto de profissionais envolvidos, reforçando como o reality é visto como um "formatos de sobrevivência mais raiz que existem".

Confira abaixo a lista de participantes: