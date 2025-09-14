Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Largados e Pelados' estreia edição especial com ex-participantes e novas dificuldades

Integrantes da nova temporada passaram 30 dias na nas proximidades do Parque Nacional Kruger, na África do Sul

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Nova temporada da série Largados e Pelados
Legenda: Nova temporada conta com dez participantes
Foto: divulgação/WBD

O spin-off do reality show "Largados e Pelados Brasil - A Tribo" estreia, em formato inédito com brasileiros, neste domingo (14). Os moldes, claro, são semelhantes, e trazem a sobrevivência como principal objetivo, mas a novidade é que os dez participantes da edição já cumpriram o desafio de 21 dias em outra ocasião e agora partem para outra dificuldade: 30 dias em equipe na savana africana. 

Para a nova edição, o Discovery e a HBO Max trouxeram ex-participantes que já passaram por outras temporadas brasileiras do programa. Além disso, os levaram até as proximidades do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, cenário pensado como um dos mais "extremos" em níveis de dificuldade

Os dois primeiros episódios da empreitada já são liberados neste domingo, enquanto os demais já serão lançados a cada semana a partir do dia 21 de setembro. Segundo a produção, a expectativa é de que o formato seja, assim como em edições anteriores, um sucesso entre os fãs brasileiros.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quase 3 metros de altura, 200 kg e recheio de leites: veja bolo de aniversário do filho de Virginia

teaser image
Zoeira

Episódios da 5ª temporada de 'Casamento às Cegas' são liberados pela Netflix; veja participantes

"São participantes que já tiveram uma primeira experiência bem-sucedida, chegaram ao final dos 21 dias e de alguma maneira expressaram a vontade de ter um desafio ainda maior pela frente. Então, já são experientes, também muito queridos ou odiados pelo nosso público", adiantou em entrevista Luciana Soligo, gerente de conteúdo de não-ficção da WBD.

A escolha pelo formato, inclusive, veio de muito estudo da audiência do programa. Segundo Luciana Soligo, uma busca de intenção foi necessária, assim como uma pesquisa para saber os detalhes mais bem quistos pelos fãs da franquia.

Cenas do reality show Largados e Pelados - A Tribo
Legenda: Participantes já integraram outros desafios do reality, mas tiveram que passar por novos níveis de dificuldade
Foto: divulgação/WBD

Outro detalhe importante, destacado pela gerente de conteúdo, foi a estrutura montada para o reality acontecer. A equipe de produção, por exemplo, esteve fixada na localização da edição por 40 dias, com 100 pessoas do Brasil, da África do Sul, México, Colômbia e Argentina. 

"Ocorreram muitas situações imprevistas que a gente e a equipe teve que resolver durante a temporada, por exemplo", disse ela sobre a importância de um número robusto de profissionais envolvidos, reforçando como o reality é visto como um "formatos de sobrevivência mais raiz que existem". 

Confira abaixo a lista de participantes:

  • Richards (Londrina/ PR) - 42 anos 
  • Juliano (Natividade da Serra/ SP) - 39 anos
  • Henrique (Rio de Janeiro/ RJ) - 39 anos
  • Adriano (Rio Tinto/ PB) - 41 anos
  • Raysa (Niterói/ RJ) - 32 anos
  • Marina (Natividade da Serra/ SP) - 32 anos
  • Taís (São Paulo/ SP) - 42 anos
  • Andreza (Anapu/ PA) - 30 anos 
  • Nanda (Alto Paraíso/ GO) - 37 anos
  • René (São Paulo/ SP) - 49 anos 
Assuntos Relacionados
Nova temporada da série Largados e Pelados
Zoeira

'Largados e Pelados' estreia edição especial com ex-participantes e novas dificuldades

Integrantes da nova temporada passaram 30 dias na nas proximidades do Parque Nacional Kruger, na África do Sul

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Mariah Carey
Zoeira

Mariah Carrey pediu 200 cabides em camarim no festival The Town

A artista foi a principal atração internacional do evento nesse sábado (13)

Redação
Há 2 horas
Imagem do cantor Daniel, no programa Viver Sertanejo, da Globo
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (14/09)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
14 de Setembro de 2025
As apresentadoras do programa Globo Rural
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (14/09)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
14 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
Foto que contém o multi-instrumentista Hermeto Pascoal
Zoeira

Músico Hermeto Pascoal morre aos 89 anos

Conhecido como o 'bruxo' dos sons, o artista ganhou três vezes o Grammy Latino

Redação
13 de Setembro de 2025
Vivian fala ao microfone sobre a estreia nas passarelas
Zoeira

Vivian Jenna Wilson, filha trans de Elon Musk, estreia como modelo na Semana de Moda de NY

Jovem desfilou com look inspirado no concurso Miss USA

Redação
13 de Setembro de 2025
Priscilla se apresenta no palco The One do The Town
Zoeira

Priscilla canta música inédita e faz feat com Fat Family no The Town

Festival entrou no seu penúltimo dia com foco no pop feminino

Redação
13 de Setembro de 2025
bruce willis
Zoeira

Acidente de Bruce Willis em 'Duro de Matar' pode ter contribuído para doença do ator, diz esposa

Ator foi diagnosticado com demência em 2023

Redação
13 de Setembro de 2025