Justin Bieber surpreende ao assistir pegadinha de Silvio Santos durante live

Justin Bieber surpreendeu os fãs brasileiros ao assistir, durante uma live na noite de quinta-feira (30), a uma das pegadinhas mais conhecidas da televisão nacional: a “menina fantasma do elevador”, do Câmera Escondida, exibida originalmente pelo SBT em 2012.

O vídeo icônico mostra pessoas entrando em um elevador que, após uma queda repentina de energia, revela uma “menina fantasma” que assusta os participantes.

A cena foi reproduzida em um telão por amigos do cantor, que reagiu de forma tranquila, sentado em um sofá enquanto outro participante da live jogava minigolfe. Ao fundo, a risada clássica de Silvio Santos podia ser ouvida, arrancando comentários divertidos dos espectadores.

Vídeo viraliza nas redes sociais

A situação rapidamente viralizou nas redes sociais, especialmente entre os fãs brasileiros, que comemoraram o momento de conexão inesperada entre o astro pop e o humor brasileiro.

Jefferson Candido, diretor responsável pela pegadinha, celebrou o feito nas redes: “Orgulho da nossa equipe extraordinária que faz tudo com tanto amor”, escreveu no X, antigo Twitter.

Além da divertida coincidência, Justin também chamou a atenção dos brasileiros recentemente ao usar uma camiseta com a estampa “Brasil” em outra transmissão ao vivo, quando chegou a perguntar se havia fãs do país acompanhando a live.

Casado com a influenciadora e modelo Hailey Bieber, filha da designer Kennya Baldwin, que é brasileira, o cantor mantém uma ligação afetiva indireta com o Brasil, o que torna cada interação do artista com o público brasileiro ainda mais especial.