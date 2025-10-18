Justiça dá vitória a Léo Pereira em ação movida por ex-mulher

Léo Pereira não deve mais nada à ex-mulher, Tainá Castro Militão. Quem afirma é a Justiça. Segundo sentença assinada pelo juiz Fábio Marques Brandão, da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, o jogador do Flamengo venceu o processo movido pela influenciadora, que o acusava de atrasar o pagamento de pensões. A informação é do jornal Extra.

De acordo com o magistrado, o atleta quitou o valor de R$ 2 milhões apenas um dia depois da definição judicial, o que invalida as alegações da ex-esposa. A ação de Tainá foi movida dez meses após o pagamento, fato considerado contraditório pela Justiça.

“Não é possível acreditar que a autora não teria conhecimento do pagamento neste intervalo de mais de dez meses, entre a data do adimplemento total e a da intimação do réu”, escreveu o juiz na decisão.

Com isso, Léo Pereira foi totalmente isentado de qualquer débito adicional, e Tainá foi condenada a arcar com as custas do processo e os honorários dos advogados, fixados em 10% do valor cobrado, ou seja, R$ 200 mil.

Apesar da derrota judicial, a influenciadora conseguiu manter em seu nome a casa onde viveu com o jogador e os filhos, localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O imóvel foi comprado por Léo Pereira por cerca de R$ 2 milhões há alguns anos.

Tainá e os filhos do casal deixaram a residência há poucos meses e agora vivem em uma mansão alugada em outro condomínio, também na Zona Oeste, enquanto aguardam a conclusão da nova “mansão Militão”, que ficará no mesmo condomínio onde mora Vini Jr. Atualmente, Tainá é casada com o Éder Militão, jogador do Real Madrid.